A világbajnokságon nap mint nap gólokról, továbbjutásról, kiesésről, emberi sikerekről és drámákról szólnak a történetek. Cody Gakpo könnyei azonban emlékeztettek arra, hogy a futball sem tudja kizárni az élet legnagyobb fájdalmait. A holland válogatott támadója néhány nappal azután szerzett gólt a Marokkó elleni meccsen, hogy párjával elveszítették a születendő kisfiukat. A találat után Gakpo a földre rogyott, az ünneplés helyett a gyász tört elő belőle. Csapattársai azonnal odarohantak hozzá, még a cserejátékosok is köré gyűltek. Sokáig úgy tűnt, ő lehet a hollandok hőse, Marokkó azonban egyenlített, majd tizenegyesekkel kiharcolta a továbbjutást. Hollandia kiesett a világbajnokságról, de ezen az estén az eredmény szinte másodlagossá vált.

Cody Gakpo térdel, könnyekben tört ki a gólja után Fotó: Doug Zimmerman/ISI Photos / ISI Photos

Gakpo története emlékeztetett rá, hogy a futball minden érzelme eltörpülhet egy olyan személyes tragédia mellett, amelyet semmilyen sportsiker nem tud enyhíteni. Nem véletlen, hogy a meccs után Gakpo barátnője, a holland modell, Noa van der Bij a közösségi médiában is reagált párja könnyeire:

„Annyira büszke vagyok” - írta Noa van der Bij a támadónak küldött rövid, de annál meghatóbb üzenetében - idézte a The Sun.

Cody Gakpo a tragédia után sem hagyta cserben Hollandiát Fotó: Maja Hitij - FIFA / FIFA

Gakpo nem hagyta cserben a csapatot

Ronald Koeman szövetségi kapitány a kiesés után elmondta, Gakpo a családi tragédia ellenére sem akarta cserbenhagyni a csapatot, nem kért tőle engedélyt a távozásra. Maradt, és inkább pályára lépett a Hollandia-Marokkó meccsen. Koeman hozzátette, Gakpo a maga módján dolgozta fel a történteket, de a gólöröme emlékeztette arra, hogy vannak fontosabb dolgok is a mérkőzésnél. Gakpo szülei a lelátóról nézték fiukat, és együtt sírtak vele a gól után.

Hollandia kiesett, de az eredmény ezúttal valóban másodlagossá vált.