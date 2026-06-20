Joao Neves hatalmas vihart kavart Portugáliában, amikor azt állította, Cristiano Ronaldo semmiben sem különbözik a válogatott többi játékosától, ő is csak egy futballista. A PSG középpályása szerdán gólt szerzett a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni meccsen, amely végül 1-1-re zárult. A kudarccal felérő döntetlen óta folyamatosan kritizálják a portugálokat, és leginkább - szokás szerint - az ötszörös aranylabdás Ronaldón verik el a port. Ráadásul Neves nyilatkozata után "egymásnak ugrasztották" a két sztár párját, úgy tűnt, Georgina Rodriguez és Madalena Aragao szópárbajba keveredett a közösségi médiában - írja a spanyol AS.

Georgina Rodriguez hamis hozzászólása miatt kerül fókuszba Joao Neves és Cristiano Ronaldo viszonya Fotó: DeFodi Images / DeFodi Images

"A barátod retardált, szólj neki, hogy passzoljon minden idők legjobbjának" - írta egy kommentelő Neves barátnőjének fotója alatt. Erre érkezett egy válasz Madalena Aragaótól, miszerint "inkább szólj a legjobbnak, hogy vonuljon vissza, mert önző". Aztán Ronaldo szerelme, Georgina Rodriguez üzenete következett: "Huh, nézd csak az új generációt."

Georgina Rodriguez nem szólt hozzá a poszthoz

Az AS szerint a fenti üzenetek hamisak, sem Madalena, sem pedig Georgina nem szólt hozzá a poszthoz, ami csak arra volt jó, hogy tovább növelje a feszültséget a portugál táborban. A sztori egyetlen igazsága Neves nyilatkozata, amit a The Sun idézett.

Ha pasado lo siguiente:



-Alguien se inventa un comentario FAKE que jamás existió de la novia de Joao Neves donde dice que Cristiano debe retirarse.



-Georgina se cree el comentario FAKE y responde.



Es increíble… pic.twitter.com/w9ZidLTkE6 — gam (@mbafraaude) June 19, 2026

„Tudjuk, mit tett Cristiano értünk, a válogatottunkért és a labdarúgás világáért. De jelenleg ő sem más, mint a többiek. Csak egy játékos, aki azért van itt, hogy segítsen. Semmiben sem különbözik a többiektől. Ő is azért van itt, hogy hozzájáruljon a munkához, akárcsak mindannyian” - mondta Neves, akinek azt rótták fel, hogy egy ötszörös aranylabdás futballista más mint a többiek, a díjai emelik a társai fölé...

Neves heves kritikákat kapott az Instagram-oldalán, egy rajongó így válaszolt:

„Hadd fogalmazzak egyértelműen: a Cristiano Ronaldóról szóló megjegyzéseid tiszteletlenek és szakszerűtlenek. Nem kell őt kedvelned, tisztelned viszont igen. Ötször nyert Aranylabdát, és ötször elhódította a Bajnokok Ligája trófeáját, és a labdarúgás történetének legeredményesebb gólszerzője.”

A portugál táborban kialakut helyzetre Ronaldo nővére is reagált.