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Egy igazi világsztár érkezett a skót válogatotthoz. Gordon Ramsay, a Michelin-csillagos sztárséf meglátogatta a foci-vb-re készülő skót válogatott bázisát, és jó tanácsokkal látta el a csapat tagjait, akik 28 év után szerepelhetnek ismét világbajnokságon. Ramsay beszélt a várakozásairól, a csapat étkezéséről, mellette pedig motivációs üzenetekkel is ellátta a skót válogatott játékosait.

Scot McTominay, a foci-vb-n vasárnap hajnalban bemutatkozó skót válogatott sztárjátékosa élvezi az életet, mióta a Manchester Unitedból Nápolyba igazolt. A skót válogatott 10-es imádja az olasz konyhát, valóságos szerelmese az olasz paradicsomnak, így a Michelin-csillagos Gordon Ramsay-től is kért konyhai tanácsokat, ugyanis nem boldogul az alaplével, amikor rizottót készít. 

Gordon Ramsay beugrott a skót válogatott bostoni főhadiszállására
Gordon Ramsay beugrott a skót válogatott bostoni főhadiszállására
Fotó: Mattia Ozbo/Getty Images North America via AFP

„Scott, hagyd már azt a k*rva alaplevet, inkább koncentrálj a meccsre, majd a brazilok elleni meccsen találkozunk” – idézi a The Sun Gordon Ramsay-t, aki a napokban meglátogatta a skót válogatott főhadiszállását. 

Gordon Ramsay motivációs üzenetet küldött a foci-vb előtt

A sztárséf elmondta, hogy a skót játékosok asztalt kértek új londoni éttermébe, a Lucky Cat-be, ha sikeresek lesznek a foci-vb-n. Ramsay erre azt mondta, nyerjék meg a meccseket, akkor biztosan kapnak majd asztalt. Ramsey hangsúlyozta, hogy rendkívül motiváltnak látta a csapatot, Steve Clarke szövetségi kapitány vezetésével erős a kohézió, nincsenek egók, és mindenki fegyelmezetten dolgozik.

Nagyon sok szerencsét a fiúknak. Hosszú volt az út, de most fantasztikus újra látni őket a világ legnagyobb színpadán. Hagyjatok nyomot magatok után. Gyerünk, a p*csába” 

– szólt Gordon Ramsay lelkesítő üzenete. 

Az 59 éves sztárséf rendkívül izgatott lett attól, hogy meglátogathatta a skót válogatottat. Elmondása szerint legszívesebben ő is pályára lépne, ha tehetné. Gordon Ramsay kitért arra is, hogy a játékosok fizikailag kiemelkedő állapotban vannak, az adatelemzés és a modern sporttudomány fontos szerepet játszik a felkészülésben. 

A skót válogatott esélyeivel kapcsolatban Ramsay optimista. Úgy véli, Skócia képes lehet továbbjutni a csoportból, és akár meglepetést is okozhat. 

Ötmillióan vagyunk, kicsik vagyunk, de erősek. Brazília, Franciaország, Németország nagyobb, de mi is ott vagyunk a top ligákban” 

– mondta Ramsey, aki elárulta, hogy magabiztos győzelmet vár Haiti ellen, döntetlent Brazília ellen, Marokkó ellen pedig újabb győzelmet.

A séf saját emlékeit is felidézte az 1998-as világbajnokságról, ahol találkozott Pelével, és átélte a skót válogatott legutóbbi világbajnoki szereplését. Most viszont abban bízik, hogy a csapat ezúttal tovább jut a csoportkörből.

Ramsey-nek a taktikáról is megvan a véleménye. Szerinte az első meccsen támadóbb felfogásra van szükség, míg Brazília ellen óvatosabb, akár ötvédős rendszer is elképzelhető. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csapat nem lesz védekező szellemű.

A táplálkozásról szólva elmondta, hogy a meccs előtt szénhidrátban gazdag ételeket (például tésztát) kapnak a játékosok, majd utána fehérjealapú regeneráció következik, miközben a hidratáció és elektrolitpótlás kiemelten fontos.

Zárásként Ramsey arról beszélt, hogy a foci-vb menekülést ad a világnak.

Ez az év egyetlen időszaka, amikor elfelejthetjük a gondokat és együtt szurkolhatunk” 

– vélekedett a skót sztárséf, akinek a csapata vasárnap hajnali 3:00-tól Haiti elleni kezdi meg a szereplését a világbajnokságon. 

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