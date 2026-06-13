Scot McTominay, a foci-vb-n vasárnap hajnalban bemutatkozó skót válogatott sztárjátékosa élvezi az életet, mióta a Manchester Unitedból Nápolyba igazolt. A skót válogatott 10-es imádja az olasz konyhát, valóságos szerelmese az olasz paradicsomnak, így a Michelin-csillagos Gordon Ramsay-től is kért konyhai tanácsokat, ugyanis nem boldogul az alaplével, amikor rizottót készít.

Gordon Ramsay beugrott a skót válogatott bostoni főhadiszállására

Fotó: Mattia Ozbo/Getty Images North America via AFP

„Scott, hagyd már azt a k*rva alaplevet, inkább koncentrálj a meccsre, majd a brazilok elleni meccsen találkozunk” – idézi a The Sun Gordon Ramsay-t, aki a napokban meglátogatta a skót válogatott főhadiszállását.

Gordon Ramsay motivációs üzenetet küldött a foci-vb előtt

A sztárséf elmondta, hogy a skót játékosok asztalt kértek új londoni éttermébe, a Lucky Cat-be, ha sikeresek lesznek a foci-vb-n. Ramsay erre azt mondta, nyerjék meg a meccseket, akkor biztosan kapnak majd asztalt. Ramsey hangsúlyozta, hogy rendkívül motiváltnak látta a csapatot, Steve Clarke szövetségi kapitány vezetésével erős a kohézió, nincsenek egók, és mindenki fegyelmezetten dolgozik.

Nagyon sok szerencsét a fiúknak. Hosszú volt az út, de most fantasztikus újra látni őket a világ legnagyobb színpadán. Hagyjatok nyomot magatok után. Gyerünk, a p*csába”

– szólt Gordon Ramsay lelkesítő üzenete.

Scott McTominay trains with his Scotland teammates as Gordon Ramsay watches on 🏆 pic.twitter.com/NkeH7VQeS4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2026

Az 59 éves sztárséf rendkívül izgatott lett attól, hogy meglátogathatta a skót válogatottat. Elmondása szerint legszívesebben ő is pályára lépne, ha tehetné. Gordon Ramsay kitért arra is, hogy a játékosok fizikailag kiemelkedő állapotban vannak, az adatelemzés és a modern sporttudomány fontos szerepet játszik a felkészülésben.

A skót válogatott esélyeivel kapcsolatban Ramsay optimista. Úgy véli, Skócia képes lehet továbbjutni a csoportból, és akár meglepetést is okozhat.

Ötmillióan vagyunk, kicsik vagyunk, de erősek. Brazília, Franciaország, Németország nagyobb, de mi is ott vagyunk a top ligákban”

– mondta Ramsey, aki elárulta, hogy magabiztos győzelmet vár Haiti ellen, döntetlent Brazília ellen, Marokkó ellen pedig újabb győzelmet.

A séf saját emlékeit is felidézte az 1998-as világbajnokságról, ahol találkozott Pelével, és átélte a skót válogatott legutóbbi világbajnoki szereplését. Most viszont abban bízik, hogy a csapat ezúttal tovább jut a csoportkörből.