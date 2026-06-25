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Nem várt esemény nehezítette a sorsdöntő vb-meccsre készülő svédek helyzetét. A svéd labdarúgó-válogatott péntek éjjel hajnali 1 órától Japán ellen játszik sorsdöntő meccset a világbajnokság F csoportjának zárófordulójában. Viktor Gyökeresék felkészülése azonban nem zajlott zökkenőmentesen, ugyanis a svédek bázisán leomlott egy lelátó az edzőpályán.

A svéd válogatott Dallasban készül a Japán elleni sorsdöntő mérkőzésre, azonban Graham Potter együttesét sokkoló látvány fogadta az edzőpályán. Viktor Gyökeresék a világbajnokság ideje alatt az FC Dallas stadionjában edzenek, de közben a lelátókon jelentős felújítási munkálatok zajlanak.

Viktor Gyökeresék felkészülése nem ment zavartalanul
Viktor Gyökeresék felkészülése nem ment zavartalanul
Fotó: Torbjorn Tande/DeFodi via Getty Images

Szerdán azonban valami félrement, ugyanis az egyik hosszanti lelátórész beomlott a sajtótribünnek kialakított részre, melyet az elmúlt hetekben építettek fel.

Gyökeresék sokkot kaptak a sorsdöntő meccs előtt

„A játékosok azt kérdezték, mi a fene történt” – idézi az aftonbladet a svéd válogatott csapatmenedzserét, Stefan Petterssont.

Az volt a terv, hogy a másik irányba dől le” 

– árulta el a Toyota Stadium egyik dolgozója a svéd portálnak. 

A válogatott csapatmenedzsere szerdán kapta meg az információt a részleges összeomlásról, de a svédek ennek ellenére zavartalanul meg tudták tartani az edzésüket a Japán elleni sorsdöntő mérkőzés előtt.

Valamit bontani akartak, de úgy tűnik, rossz irányba dőlt el az egész. Szerencsére senki sem sérült meg. Valószínűleg robbantással dolgoztak, és valami félrement” 

– mondta Pettersson, aki arra a kérdésre, hogy ez hogyan érinti őket, a következőket mondta:

Sweden players train at a training facility in Frisco, Texas, on June 24, 2026, ahead of a World Cup group match against Japan. (Photo by Kyodo News via Getty Images)
Így nézett ki a svéd válogatott edzőpályája 
Fotó: Kyodo News via Getty Images

„Semennyire. A teljes pályát és az összes egyéb területet ugyanúgy használhatjuk, mint eddig” – folytatta a csapatmenedzser, aki hangsúlyozta, hogy beomlásveszély sem fenyegeti a csapatot, különben nem engednék a pályára a játékosokat. 

„A játékosok kikerekedett szemekkel néztek, amikor megérkeztek. Azt mondták: mi a fene történt? Nem tudtak róla előre semmit” – tette hozzá Pettersson.

A svéd válogatott jelenleg három ponttal az F csoport harmadik helyén áll a négypontos Japán és a szintén négypontos Hollandia mögött. 

 

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