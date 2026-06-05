A június 11-én kezdődő foci-vb-n a norvég csapat legnagyobb sztárja a Manchester Cityben futballozó Erling Haaland lesz, azonban a világhírű fotográfus, a skót David Yarrow egy szélesebb perspektívát választott, amikor felkérték az együttes fotózására.

Erling Haaland a norvég válogatott legnagyobb sztárja

Fotó: Darren Staples/AFP

David Yarrow a norvég válogatott mind a 26 játékosát ki akarta emelni a „A vikingek érkeznek” című fotójával, éppen ezért szakított azzal a hagyománnyal, amikor egy csapat játékosait egy repülőgép lépcsőjén állva fényképezik le.

A világhírű fotós nem csak Haalandot akarta fényképezni

Yarrow úgy döntött, hogy a sablonos csapatfotózás helyett a keret tagjaival Norvégia egyik híres fjordjához utazott, ahol a játékosok tetőtől talpig autentikus viking viseletben, fegyverekkel és pajzsokkal felszerelkezve pózoltak a képekhez.

Az epikus fotó ötlete még egy 2023-as válogatott szünet idején született, amikor Yarrow egyedül fotózta Haalandot viking öltözékben egy oslói fjord vizében állva.

Ha a világ összes sportolója közül egyet kellene választani, akinek nincs szüksége sok haj- és sminkmunkára ahhoz, hogy vikingnek tűnjön, az Erling Haaland lenne. Ezért nagyon könnyű volt vele dolgozni”

– mondta Yarrow, aki nem először merített ihletet a történelemből.

Tavaly szeptember a Ryder-kupa címvédő európai golfcsapatot a Manhattan-híd előtt fényképezte le, az amerikai szesztilalom korszakát idéző öltönyökben és kalapokban. A fekete-fehér fotó, amely a csapat főhadiszállásán is helyet kapott, sok beszédtémát szolgáltatott a golfozóknak, akik végül legyőzték az amerikai csapatot, ezzel megvédve a címüket.

A kép értékesítéséből több mint egymillió dollár gyűlt össze ír jótékonysági szervezetek számára.

Yarrow reméli, hogy a norvég válogatottról készült fotó – amely a válogatott főhadiszállásán is ki lesz állítva egy pingpong asztal mellett – hasonló hatást ér majd el.

Yarrow-t négy hónappal ezelőtt a Norvég Labdarúgó Szövetség kereste meg. A skót fontos bizalmas kapcsolatot alakított ki Haalanddal, amikor együtt dolgozott vele, így a norvégok sztárjátékosa szerette volna bevonni Yarrow-t a csapat felkészülésébe.