A június 11-én kezdődő foci-vb-n a norvég csapat legnagyobb sztárja a Manchester Cityben futballozó Erling Haaland lesz, azonban a világhírű fotográfus, a skót David Yarrow egy szélesebb perspektívát választott, amikor felkérték az együttes fotózására.
David Yarrow a norvég válogatott mind a 26 játékosát ki akarta emelni a „A vikingek érkeznek” című fotójával, éppen ezért szakított azzal a hagyománnyal, amikor egy csapat játékosait egy repülőgép lépcsőjén állva fényképezik le.
A világhírű fotós nem csak Haalandot akarta fényképezni
Yarrow úgy döntött, hogy a sablonos csapatfotózás helyett a keret tagjaival Norvégia egyik híres fjordjához utazott, ahol a játékosok tetőtől talpig autentikus viking viseletben, fegyverekkel és pajzsokkal felszerelkezve pózoltak a képekhez.
Az epikus fotó ötlete még egy 2023-as válogatott szünet idején született, amikor Yarrow egyedül fotózta Haalandot viking öltözékben egy oslói fjord vizében állva.
Ha a világ összes sportolója közül egyet kellene választani, akinek nincs szüksége sok haj- és sminkmunkára ahhoz, hogy vikingnek tűnjön, az Erling Haaland lenne. Ezért nagyon könnyű volt vele dolgozni”
– mondta Yarrow, aki nem először merített ihletet a történelemből.
Tavaly szeptember a Ryder-kupa címvédő európai golfcsapatot a Manhattan-híd előtt fényképezte le, az amerikai szesztilalom korszakát idéző öltönyökben és kalapokban. A fekete-fehér fotó, amely a csapat főhadiszállásán is helyet kapott, sok beszédtémát szolgáltatott a golfozóknak, akik végül legyőzték az amerikai csapatot, ezzel megvédve a címüket.
A kép értékesítéséből több mint egymillió dollár gyűlt össze ír jótékonysági szervezetek számára.
Yarrow reméli, hogy a norvég válogatottról készült fotó – amely a válogatott főhadiszállásán is ki lesz állítva egy pingpong asztal mellett – hasonló hatást ér majd el.
Yarrow-t négy hónappal ezelőtt a Norvég Labdarúgó Szövetség kereste meg. A skót fontos bizalmas kapcsolatot alakított ki Haalanddal, amikor együtt dolgozott vele, így a norvégok sztárjátékosa szerette volna bevonni Yarrow-t a csapat felkészülésébe.
Yarrow számára megtiszteltetés volt a projekt, amelynek bevételeit jótékonysági célokra fordítják majd Norvégiában.
A fotó megvalósítása azonban korántsem volt egyszerű feladat. Yarrownak össze kellett hangolnia a norvég csapatkapitány Martin Ødegaard sűrű programját a norvég válogatottéval.
Az Arsenal játékosa múlt héten még Budapesten tartózkodott a Bajnokok Ligája-döntője miatt, pont akkor, amikor a norvég csapatot fotózták.
Egy nappal a BL-döntő után az Arsenal játékosai visszatértek Londonba, és részt vettek minden idők legnagyobb bajnoki buszparádéján. Ødegaard ezt követően egy külön fotózásra csatlakozott Yarrowhoz. Az időjárás ugyanúgy felhős volt, mint az eredeti fotózáskor, így alakját viszonylag könnyen be lehetett illeszteni a végső képbe.
Yarrow számára azonban kulcsfontosságú volt, hogy sem Ødegaard, sem pedig Haaland ne vonja el a figyelmet a csapat többi tagjáról.
A képpel kapcsolatban az volt a legfontosabb számomra, hogy ha a norvég keretben van valaki, aki 200 millió fontot ér, és ott van a Watford kapusa, Egil Selvik, akinek az értéke 250 ezer font, ráadásul csak a harmadik számú kapus, akkor mindketten ugyanakkora helyet foglaljanak el a képen. Nem azt akartam, hogy úgy tűnjön: Haaland és Ødegaard plusz 24 másik játékos. Fontos volt erősíteni a csapatszellemet”
– idézte fel a fotózást a skót művész, aki ezt követően a szövetség vendégeként nézte meg hétfőn a Svédország elleni felkészülési meccset, melyet 3-1-re a norvég csapat nyert.
„Az emberek azt hiszik, hogy ez egy kétszemélyes csapat, pedig egyáltalán nem az. Ez egy rendkívül erős csapat, a szélsőktől a védőkig minden poszton, és szerintem messzire juthatnak a tornán. De ugyanúgy, mint Skóciának, nekik is meg kell nyerniük az első mérkőzésüket” – vélekedett Yarrow a találkozó után.
Diego Maradona legendás fotója mindent megváltoztatott
A skót fotós mindössze 20 éves volt, amikor elkészítette azt az ikonikus felvételt, amelyen Diego Maradona a mexikóvárosi Azteca Stadion gyepén a magasba emeli a világbajnoki trófeát.
A ma már minden idők harmadik legnagyobb példányszámban értékesített sportfotójának számító kép megváltoztatta Yarrow életét.
Jövő csütörtökön a világbajnokság 40 év után először tér vissza az Azteca Stadionba, amikor Mexikó a torna nyitómérkőzésén Dél-Afrikával találkozik.
Yarrow meghívást kapott a nyitóünnepségre, de jó oka van arra, hogy inkább Bostonban maradjon.
Túlságosan izgulok a Skócia–Haiti mérkőzés miatt. Tulajdonképpen ez már-már mazochizmus. Tudjuk, hogy tíz borzalmas nap vár ránk. De egyszerűen nem tudunk ellenállni”
– vélekedett a skót fotós, akinek a válogatottja legkorábban csak a negyeddöntőben találkozhat a norvég csapattal.