Erling Haaland és a norvég válogatott tagjai vikingekként pózoltak egy oslói fjordnál készült, rendkívül látványos fotósorozatban. A foci-vb előtti kreatív búcsúztatás azonban megosztotta a közvéleményt Norvégiában.

David Yarrow vikingként ábrázolta Erling Haalandékat

Fotó: davidyarrow@instagram

Egyes progresszív kritikusok kifogásolták az esztétikát, arra hivatkozva, hogy a vikingek fénykorukban fosztogattak, hódítottak, raboltak és erőszakos cselekményeket követtek el.

Markus Slettholm, a Morgenbladet újságírója szerint a képek „soviniszták és kirekesztők. Az újságíró a norvég NRK-nak adott interjújában még tovább ment, és azt mondta, hogy a fotózás „arra emlékeztet, ami a neonácikat foglalkoztatta tíz évvel ezelőtt”.

Haalandékat a nácikhoz hasonlították saját hazájukban

A norvég kutató és akadémikus Jane Haug Skjoldli nemrégiben azt állította, hogy Norvégia világbajnoki mezét akár „hipermaszkulinnak és szélsőjobboldalinak” is lehetne tekinteni. A mez hátulján rúnaírásra emlékeztető felirat található, amelynek egyes elemei Skjoldli szerint „szerencsétlenek és jellemzőek a neonáci és fasiszta szimbolikára”.

A norvég válogatott meze, valamint a mostani fotózás tovább szította a vitát a kritikusok körében. Az ügy akkora visszhangot váltott ki, hogy Ståle Solbakken szövetségi kapitányt egy sajtótájékoztatón is megkérdezték róla.

Sokkal nagyobb és nehezebb témák is vannak ennél. Nem engedhetem meg magamnak, hogy erre pazaroljam az időmet”

– vélekedett a kapitány, aki gyorsan rövidre zárta a történetet.

A pajzsokat, íjakat, nyilakat és fejszéket tartó játékosokról készült fotók hátterében hosszú hajók láthatók. Az ötlet a Norvég Labdarúgó Szövetségtől származott. A norvég szurkolók az utóbbi mérkőzéseken egy összehangolt „viking evezés” nevű szurkolói mozdulatsort mutattak be, hasonlóan az izlandiak híres tapsolásához.

VIKINGS IN THE STANDS



Norway’s fans put on a show against Sweden, turning the away end into a Viking longship with a synchronized rowing display. ⚔️



A bit like Iceland’s famous "Huh!" — but with a distinctly Norwegian twist. 🔥#Norway #Sweden #Football pic.twitter.com/4E1JJheYsX — WePari (@WePariofficial) June 2, 2026

Az utóbbi időben egyre erősebb tendencia figyelhető meg azzal kapcsolatban, hogy az országok történelmi örökségükre építenek. A Norvég Labdarúgó Szövetség a skót fotóst, David Yarrow-t kérte fel a fotózásra Haaland ajánlására, miután a Manchester City támadója korábban már dolgozott vele egy hasonló tematikájú projektben.

Szeretem az embereket olyan környezetben fényképezni, ahol általában nem szokták őket látni. Tudtam, hogy érhet minket kritika, de szerettem volna megidézni azt az utazásélményt, amely a vikingek korára nyúlik vissza – mintha Amerikába indulnának hajóval”

– mondta a The Athleticnek a skót fotós.