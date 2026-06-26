A Kylian Mbappé nevével fémjelzett francia válogatott és az Erling Haalandra épülő norvég csapat is parádésan szerepel a világbajnokságon. Az I csoportban a franciák és a norvégok is két győzelmet szereztek, így már a záróforduló előtt bebiztosították továbbjutásukat.
A mérkőzés tehát csak a csoportgyőzelemről döntött, és Haaland is próbálta levenni a terhet csapattársairól a mérkőzés előtt.
Őszintén szólva nem igazán érdekel ez a meccs. Továbbjutottunk, ez volt a legfontosabb, és ez hihetetlen érzés. Most nem foglalkozom túl sokat a franciák elleni találkozóval. Valószínűleg meg fognak verni minket, és szerintem az egész tornát is megnyerik”
– mondta a Szenegál elleni győzelem után Haaland, akinek a válogatottja 28 év után szerepel ismét világbajnokságon.
Haalandot kiültették, az aranylabdás Dembélé elvitte a show-t
A világbajnokság egyik legnagyobb rangadója Haaland és Mbappé párharcáról is szólhatott volna. A Real Madrid francia támadója és a Manchester City sztárja is két meccsen négy gólt lőtt a tornán. A harmadik világbajnokságán szereplő Mbappé ráadásul már megelőzte Olivier Giroud-t a francia válogatott góllövőinek örökranglistáján, és nem mellesleg már azt a Just Fontaine-t is túlszárnyalta, aki 13-szor volt eredményes a nemzeti csapatban világbajnoki meccseken.
Kettejük párharca azonban nem jött össze, ugyanis Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány tíz helyen változtatott kezdőcsapatán az előz meccshez képest. Nem csak Haalandot, hanem a csapatkapitány Martin Ødegaard-t és az Atlético Madrid támadóját, Alexander Sørloth-ot is csak a kispadra nevezte.
A franciák a lehető legerősebb csapatukkal állt fel, azonban is így volt egy nagy hiányzójuk. Didier Deschamps szövetségi kapitánya rendkívüli szabadságot kapott, miután kedden értesült édesanyja haláláról, így a norvégok elleni találkozón segítője, Guy Stephan irányította a csapatot.
A tartalékos norvégok idegesen kezdték a meccset, és már a 20. másodpercben majdnem hátrányba kerültek.
Egy eladott labda után Mbappé kapott egy kiugratást a jobb szélen, a Real Madrid sztárja betört a tizenhatoson belülre, majd éles szögből kapura bombázott, de Egil Selvik óriási bravúrral a felső lécre tudta ütni a labdát.
Három perccel később újabb nagy bravúrt mutatott be a norvég kapus. Egy röviden kivágott labdát Manu Kone gyűjtött be, majd 15 méterről célba vette a kapu bal oldalát, de Selvik vetődve újabb hatalmas védést mutatott be.
A hetedik perc elején aztán már a norvég kapus is tehetetlen volt.
Az aranylabdás Ousmane Dembélé kapott egy remek indítást a jobb szélen, a PSG támadója betört a tizenhatoson belülre, megforgatta Fredrik Bjorkant, majd 11 méterről gyönyörű gólt lőtt a kapu jobb oldalába (0-1).
A norvégok alárendelt szerepet játszottak a meccsen, ennek ellenére a 14. percben majdnem kiegyenlítettek. Egy balról benyesett labdát a Haaland helyén futballozó Jørgen Strand Larsen vette le egy egészen káprázatos mozdulattal, amivel azonnal ziccerbe került, de a tízméteres lövése elsuhant a francia kapu fölött.
A norvégok kihagyott helyzete nem sokkal később megbosszulta magát, ugyanis a franciák a 20. percben lekopírozták az első góljukat.
Mbappé gyönyörű forgatása után ismét Dembélé kapta a labdát a jobb szélen, az aranylabdás támadó ezúttal befelé húzott, majd 19 méterről gyönyörű gólt tekert a kapu jobb oldalába (0-2).
Ekkor úgy tűnt, a franciák lesimázzák a meccset, azonban a középkezdés után a semmiből szépítettek a norvégok. Thelo Aasgaard kapott egy labdát a bal oldali félterületben, egy gyönyörű testcsellel elküldte Dayot Upamecanót, majd 14 méterről visszahúzta a labdát a rövid alsóba (1-2).
A hidratációs szünetben a norvégok nem tudták rendezni soraikat, a 32. percben pedig megszületett a világbajnokság harmadik mesterhármasa.
Dembélé kapott labdát a tizenhatos jobb oldalon, két norvég védő asszisztálása mellett húzott kettőt befelé, majd 15 méterről védhetetlen gólt tekert a kapu jobb oldalába (1-3).
- Dembélé előtt a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi lőtt mesterhármast Algériának, valamint a házigazda kanadai válogatott támadója, Jonathan David a Katar ellen 6-0-ra megnyert meccsen.
- Dembélé a harmadik francia játékos, aki legalább három gólig jutott egy világbajnoki mérkőzésen. Ez korábban csak Just Fontaine-nek (1958-ban két meccsen is) és Kylian Mbappénak (2022-ben) sikerült.
- Dembélé a Szenegál elleni meccset megelőzően 19 mérkőzést játszott nagy tornákon a francia válogatottban, és egyetlen gólt sem lőtt. Most a legutóbbi két találkozóján négy találatnál jár.
- Dembélénél gyorsabban csak az osztrák Erich Probst ért el mesterhármast a világbajnokságok történetében. Az osztrák támadó 1954-ben már a 24. percben mesterhármasnál járt Csehszlovákia ellen.
A félidőben kettőt is cserélt a norvégok szövetségi kapitánya, azonban Haaland és Ødegaard továbbra is a kispadon maradtak.
Ennek ellenére a skandináv csapat a második félidő elején óriási esélyt kapott arra, hogy faragjon a hátrányából.
Oscar Bobb, a Manchester City szélsője bolondot csinált Theo Hernándezből, a cselsorozat végén pedig a francia védő buktatta a norvég játékost a büntetőterületen beül. A tizenegyeshez Jørgen Strand Larsen állt oda, de a balra tartó félmagas lövését Mike Maignan védeni tudta.
Ezt követően a franciák uralták a második félidőt, de már láthatóan kevesebb energiát tettek a találkozóba, mint az első játékrészben. A 65. percben aztán a franciák is elkezdték a pihentetést: lejött a pályáról az aranylabdás Dembélé, valamint a Bayern München sztárjátékosa, Michael Olise. A helyükre Rayan Cherki és Bradley Barcola érkezett, tehát sokat nem gyengült a francia csapat.
A hidratációs szünet után a norvégok ismét szépíthettek volna. Egy szép támadás végén a büntetőt kiharcoló Oscar Bobb került ziccerbe, de a jobb alsóba tartó lövését Maignan hatalmas bravúrral védeni tudta.
Az utolsó húsz percben már nem sok minden történt a mérkőzésen. A franciák már nem törték magukat az újabb gólért, a hajrára már Mbappét is lecserélték, míg a norvégoknál Haaland kiülte a kispadon az egész meccset és végül igaza lett abban, amikor megjósolta, hogy a franciák győzelmét hozza majd a találkozó. A 94. percben azért a franciák villantak még egyet. A kezdő támadósorból a végig pályán maradó Désiré Doué kapott egy remek beadást Barcolától, a Paris Saint-Germain támadója pedig nyolc méterről a kapu bal oldalába fejelt (1-4).
A franciák ezzel százszázalékos teljesítménnyel megnyerték a csoportot, a hatpontos norvégok pedig a második helyen jutottak tovább.
A csoport másik mérkőzésén a 13. perctől emberelőnyben futballozó Szenegál 5-0-ra legyőzte Irak válogatottját, így az afrikai csapat végzett a csoport harmadik helyén, és a +2-es gólkülönbségével nagy eséllyel kiharcolta a továbbjutást a legjobb 32 közé.
Világbajnokság, I csoport, 3. forduló:
Norvégia-Franciaország 1-4 (1-3)
gólszerzők: Aasgaard (21.), ill. Dembélé (7., 20., 32. ), Doué (90+4.)
Szenegál-Irak 5-0 (1-0)
gólszerzők: Diarra (4.), Sarr (56.), Gueye (59., 71.), Ndiaye (82.)
kiállítva: Sulaka (13.)