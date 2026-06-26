A Kylian Mbappé nevével fémjelzett francia válogatott és az Erling Haalandra épülő norvég csapat is parádésan szerepel a világbajnokságon. Az I csoportban a franciák és a norvégok is két győzelmet szereztek, így már a záróforduló előtt bebiztosították továbbjutásukat.

Erling Haaland és Kylian Mbappé a világ két legveszélyesebb támadója

Fotó: Marco Bertorello/AFP

A mérkőzés tehát csak a csoportgyőzelemről döntött, és Haaland is próbálta levenni a terhet csapattársairól a mérkőzés előtt.

Őszintén szólva nem igazán érdekel ez a meccs. Továbbjutottunk, ez volt a legfontosabb, és ez hihetetlen érzés. Most nem foglalkozom túl sokat a franciák elleni találkozóval. Valószínűleg meg fognak verni minket, és szerintem az egész tornát is megnyerik”

– mondta a Szenegál elleni győzelem után Haaland, akinek a válogatottja 28 év után szerepel ismét világbajnokságon.

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A világbajnokság egyik legnagyobb rangadója Haaland és Mbappé párharcáról is szólhatott volna. A Real Madrid francia támadója és a Manchester City sztárja is két meccsen négy gólt lőtt a tornán. A harmadik világbajnokságán szereplő Mbappé ráadásul már megelőzte Olivier Giroud-t a francia válogatott góllövőinek örökranglistáján, és nem mellesleg már azt a Just Fontaine-t is túlszárnyalta, aki 13-szor volt eredményes a nemzeti csapatban világbajnoki meccseken.

Kettejük párharca azonban nem jött össze, ugyanis Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány tíz helyen változtatott kezdőcsapatán az előz meccshez képest. Nem csak Haalandot, hanem a csapatkapitány Martin Ødegaard-t és az Atlético Madrid támadóját, Alexander Sørloth-ot is csak a kispadra nevezte.

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Fotó: Justin Setterfield/Getty Images via AFP

A franciák a lehető legerősebb csapatukkal állt fel, azonban is így volt egy nagy hiányzójuk. Didier Deschamps szövetségi kapitánya rendkívüli szabadságot kapott, miután kedden értesült édesanyja haláláról, így a norvégok elleni találkozón segítője, Guy Stephan irányította a csapatot.

A tartalékos norvégok idegesen kezdték a meccset, és már a 20. másodpercben majdnem hátrányba kerültek.

Egy eladott labda után Mbappé kapott egy kiugratást a jobb szélen, a Real Madrid sztárja betört a tizenhatoson belülre, majd éles szögből kapura bombázott, de Egil Selvik óriási bravúrral a felső lécre tudta ütni a labdát.