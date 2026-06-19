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Kiderült, ki volt eddig a leggyorsabb játékos a világbajnokságon. A listán ott van a Szenegál elleni meccsen duplázó Kylian Mbappé és az Irak elleni szintén két gólt szerző Erling Haaland is, azonban a gyorsasági versenyben a francia és a norvég szupersztárt lenyomta egy 23 éves ausztrál focista.

A The Athletic megmutatta, hogy a világbajnokság eddig lejátszott mérkőzésein mely futballisták vágták ki a legnagyobb sprinteket. A lista második helyén ott van a norvég Erling Haaland, aki szenzációsan futballozott az Irak elleni mérkőzésen, a kilencedik helyen pedig megtalálható a Szenegál ellen duplázó Kylian Mbappé is. 

Erling Haaland egy hatalmas sprint után szerezte második gólját Irak ellen
Erling Haaland egy hatalmas sprint után szerezte második gólját Irak ellen
Fotó: Justin Setterfield/Getty Images North America via AFP

A leggyorsabb futballistának járó titulust azonban nem egy szupersztár szerezte meg, hanem egy 23 éves ausztrál srác.

Egy ausztrál srác lesprintelte Mbappét és Haalandot is

A lista élén az ausztrál válogatott balhátvédje, a 23 éves Jordan Bos áll, aki a Törökország elleni csoportmeccsen 22.8 mérföld per órás sebességgel sprintelt, ami állítólag megegyezik a Los Angeles-i forgalom átlagos tempójával.

VANCOUVER, CANADA - JUNE 13: Jordan Bos (5) of Australia celebrates after winning the 2026 FIFA World Cup First Stage Group D match between Australia and Turkiye at BC Place Stadium in Vancouver, Canada on June 13, 2026. Ercin Erturk / Anadolu (Photo by Ercin Erturk / Anadolu via AFP)
Jordan Bos 84 percet játszott a törökök elleni meccsen 
Fotó: Ercin Erturk/Anadolu via AFP

A Feyenoord ausztrál balhátvédje ezzel egy tizeddel megelőzte Haalandot, aki az Irek elleni találkozón 22.7-es időt produkált.

  • Haalanddal egyébként azonos időt produkált manchesteri csapattársa, az üzbég Abdukodir Khusanov a Kolumbia elleni mérkőzésen. 

A 23 éves Jordan Bos az ausztrál Melbourne City együttesénél nevelkedett, 2023 nyarán igazolt a belga Westerlo együtteséhez 1.3 milló euróért. A két szezont követően Bost megvette a holland bajnokságban szereplő Feyenoord 5 millió euróért. Az ausztrál balhátvéd a mögöttünk hagyott idényben 36 meccsen lépett pályára a rotterdami csapatban, négy gólt lőtt és 11 gólpasszt adott.

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