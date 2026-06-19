A The Athletic megmutatta, hogy a világbajnokság eddig lejátszott mérkőzésein mely futballisták vágták ki a legnagyobb sprinteket. A lista második helyén ott van a norvég Erling Haaland, aki szenzációsan futballozott az Irak elleni mérkőzésen, a kilencedik helyen pedig megtalálható a Szenegál ellen duplázó Kylian Mbappé is.

Erling Haaland egy hatalmas sprint után szerezte második gólját Irak ellen

Fotó: Justin Setterfield/Getty Images North America via AFP

A leggyorsabb futballistának járó titulust azonban nem egy szupersztár szerezte meg, hanem egy 23 éves ausztrál srác.

Egy ausztrál srác lesprintelte Mbappét és Haalandot is

A lista élén az ausztrál válogatott balhátvédje, a 23 éves Jordan Bos áll, aki a Törökország elleni csoportmeccsen 22.8 mérföld per órás sebességgel sprintelt, ami állítólag megegyezik a Los Angeles-i forgalom átlagos tempójával.

Jordan Bos 84 percet játszott a törökök elleni meccsen

Fotó: Ercin Erturk/Anadolu via AFP

A Feyenoord ausztrál balhátvédje ezzel egy tizeddel megelőzte Haalandot, aki az Irek elleni találkozón 22.7-es időt produkált.

Haalanddal egyébként azonos időt produkált manchesteri csapattársa, az üzbég Abdukodir Khusanov a Kolumbia elleni mérkőzésen.

A 23 éves Jordan Bos az ausztrál Melbourne City együttesénél nevelkedett, 2023 nyarán igazolt a belga Westerlo együtteséhez 1.3 milló euróért. A két szezont követően Bost megvette a holland bajnokságban szereplő Feyenoord 5 millió euróért. Az ausztrál balhátvéd a mögöttünk hagyott idényben 36 meccsen lépett pályára a rotterdami csapatban, négy gólt lőtt és 11 gólpasszt adott.