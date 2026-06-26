A péntek esti találkozót rengetegen várták, hiszen napjaink két legjobb támadója, a francia Kylian Mbappé és a norvég Erling Haaland először csaphattak volna össze világbajnoki mérkőzésen.

Erling Haaland csak a kispadon kezdi a franciák elleni rangadót

Fotó: Mauro Pimentel/AFP

Azonban a találkozó előtt Haaland már tett arra célzást, hogy a norvégok számára nem igazán lesz fontos a mérkőzés.

„Őszintén szólva nem igazán érdekel ez a meccs. Továbbjutottunk, ez volt a legfontosabb, és ez hihetetlen érzés. Most nem foglalkozom túl sokat a franciák elleni találkozóval. Valószínűleg meg fognak verni minket, és szerintem az egész tornát is megnyerik” – mondta a Szenegál elleni győzelem után Haaland, akinek a válogatottja 28 év után szerepel ismét világbajnokságon.

Hová tűnt Erling Haaland?

A Manchester City támadójának szavai a franciák elleni meccs előtt nyert értelmet, ugyanis Ståle Solbakken szövetségi kapitány nem csak Haalandot, hanem a csapatkapitány Martin Ødegaardt és az Atlético Madrid támadóját, Alexander Sørloth-ot is csak a kispadra nevezte.

Tehát a norvég válogatott a három legértékesebb játékosa nélkül kezdi a Franciaország elleni meccset.