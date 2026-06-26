Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Péntek este kilenc órától a labdarúgó-világbajnokság I csoportjában az előző vb-n ezüstérmes francia válogatott a norvég csapattal találkozik. Mindkét együttes továbbjutott már a legjobb 32 közé, így a mérkőzés csak a csoportelsőségről dönt. Úgy tűnik azonban, hogy a norvégokat ez nem igazán érdekli, ugyanis a szövetségi kapitány kispadra ültette Erling Haalandot és több kulcsjátékosát is.

A péntek esti találkozót rengetegen várták, hiszen napjaink két legjobb támadója, a francia Kylian Mbappé és a norvég Erling Haaland először csaphattak volna össze világbajnoki mérkőzésen.

Erling Haaland csak a kispadon kezdi a franciák elleni rangadót
Erling Haaland csak a kispadon kezdi a franciák elleni rangadót
Fotó: Mauro Pimentel/AFP

Azonban a találkozó előtt Haaland már tett arra célzást, hogy a norvégok számára nem igazán lesz fontos a mérkőzés. 

„Őszintén szólva nem igazán érdekel ez a meccs. Továbbjutottunk, ez volt a legfontosabb, és ez hihetetlen érzés. Most nem foglalkozom túl sokat a franciák elleni találkozóval. Valószínűleg meg fognak verni minket, és szerintem az egész tornát is megnyerik” – mondta a Szenegál elleni győzelem után Haaland, akinek a válogatottja 28 év után szerepel ismét világbajnokságon. 

Hová tűnt Erling Haaland?

A Manchester City támadójának szavai a franciák elleni meccs előtt nyert értelmet, ugyanis Ståle Solbakken szövetségi kapitány nem csak Haalandot, hanem a csapatkapitány Martin Ødegaardt és az Atlético Madrid támadóját, Alexander Sørloth-ot is csak a kispadra nevezte.

Tehát a norvég válogatott a három legértékesebb játékosa nélkül kezdi a Franciaország elleni meccset. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!