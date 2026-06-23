A győzelmet követően a norvég csapat látványos ünneplést tartott: a játékosok – Martin Ödegaard és Erling Haaland vezetésével – és a szurkolók együtt adták elő az úgynevezett „Viking Row”, azt viking evezés koreográfiát, amely a skandináv tengeri hagyományokra utaló evezőmozdulatokra épül.

Haalandék viking evezése bejárta a világot

Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hogy ünnepelték az újabb sikert a foci-vb-n Haalandék?

A hangulatot Ödegaard vezényelte a dobbal, miközben a játékosok a pályán ülve, ritmusra „eveztek” a több ezres közönséggel együtt. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, és Norvégiában is országos figyelmet kapott.

A norvég siker egyik kulcsszereplője ismét Erling Haaland volt, aki két gólt szerzett a mérkőzésen. A vezetést Marcus Holmgren Pedersen szerezte meg az első félidőben, majd Haaland találatai döntötték el a találkozót. A túloldalon Ismaila Sarr kétszer is betalált, de ez nem volt elég az egyenlítéshez.

Mint ismert, a norvég válogatott a torna előtt egy különleges fotózáson is részt vett, amelyen viking harcosokként jelentek meg – a képek világszerte nagy visszhangot váltottak ki. A felvételek egyes kritikusok szerint megosztó történelmi szimbólumokat használtak, míg mások szerint a norvég kulturális örökség kreatív megidézéséről volt szó.

A „Viking Row” azonban nemcsak a stadionban aratott sikert: norvég szurkolók tömegei, sőt politikusok is átvették az ünneplést, amely így a nemzeti csapat teljesítményének szimbólumává vált. A parlamentben is felbukkant a mozdulatsor egy rövid, játékos demonstráció keretében.

A norvégok eddigi teljesítménye meggyőző: az első csoportmeccsen 4–1-re győzték le Irakot, így két meccsből két győzelemmel várják az utolsó fordulót. A következő mérkőzésük Franciaország ellen lesz, ahol a várakozások szerint a torna két gólvágója, Haaland és Kylian Mbappé párharca kerülhet a középpontba.

A norvég válogatott így nemcsak eredményeivel, hanem látványos és sokat vitatott ünneplési formájával is a világbajnokság egyik legnagyobb figyelmet kapott szereplőjévé vált.