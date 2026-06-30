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A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot kedden a labdarúgó-világbajnokságon Dallasban, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. A találkozó hőse Erling Haaland volt, aki a legutóbbi 13 tétmérkőzésén egyaránt gólt lőtt a norvég válogatottban, és már öt gólnál jár a világbajnokságon.

Az első félidőben Antonio Nusa szerzett vezetést a norvégoknak egy gyönyörű góllal, de Amad Diallo a 74. percben egyenlített egy káprázatos szóló után. A továbbjutást végül Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve ötödik vb-gólját, így felzárkózott a góllövőlistán hatgólos Lionel Messi mögé.

Haalandék ezúttal is az ikonikus evezéssel ünnepelték a győzelmet
Haalandék ezúttal is az ikonikus evezéssel ünnepelték a győzelmet
Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

A norvégok ezzel 28 éve után jutottak tovább ismét a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, ahol a brazilokkal találkoznak majd.

Haaland: Ez megváltoztatja egész Norvégiát!

Az Elefántcsontpart elleni meccs hőse a legutóbbi 13 tétmérkőzésén egyaránt gólt lőtt a norvég válogatottban, és már öt gólnál jár a világbajnokságon, nem mellesleg 25 gólt termelt ezeken a meccseken.

Elképesztő érzés. Olyan út ez, aminek nagyszerű a részese lenni. Csak reméltem, hogy sikerül gólra váltanunk azt a helyzetet” 

– mondta a mérkőzés után Haaland, aki büszke arra, hogy válogatottját 28 év után vezethette ismét vb-nyolcaddöntőbe. 

ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Erling Haaland #9 of Norway celebrates with teammates after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haalandnak elég volt egyetlen villanás a második félidőben
Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

„Fantasztikus látni, hogy egész Norvégia támogat minket. Szerintem ez örökre megváltoztatja egész Norvégiát. Most ott vagyunk a legjobb 16 között, de nem lesz könnyű a folytatás. Már a vb-kijutás is nagy dolog volt, de nem szeretnénk megállni. Elképesztő, hogy a brazilok ellen játszhatunk majd, nagyon kevés esélyünk van, de remélem, hogy sikerül majd” – tette hozzá a Manchester City támadója, aki 53 mérkőzésen 60 gólnál jár a norvég válogatottban. 

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