Az első félidőben Antonio Nusa szerzett vezetést a norvégoknak egy gyönyörű góllal, de Amad Diallo a 74. percben egyenlített egy káprázatos szóló után. A továbbjutást végül Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve ötödik vb-gólját, így felzárkózott a góllövőlistán hatgólos Lionel Messi mögé.

Haalandék ezúttal is az ikonikus evezéssel ünnepelték a győzelmet

Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

A norvégok ezzel 28 éve után jutottak tovább ismét a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, ahol a brazilokkal találkoznak majd.

Haaland: Ez megváltoztatja egész Norvégiát!

Az Elefántcsontpart elleni meccs hőse a legutóbbi 13 tétmérkőzésén egyaránt gólt lőtt a norvég válogatottban, és már öt gólnál jár a világbajnokságon, nem mellesleg 25 gólt termelt ezeken a meccseken.

Elképesztő érzés. Olyan út ez, aminek nagyszerű a részese lenni. Csak reméltem, hogy sikerül gólra váltanunk azt a helyzetet”

– mondta a mérkőzés után Haaland, aki büszke arra, hogy válogatottját 28 év után vezethette ismét vb-nyolcaddöntőbe.

Erling Haalandnak elég volt egyetlen villanás a második félidőben

Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

„Fantasztikus látni, hogy egész Norvégia támogat minket. Szerintem ez örökre megváltoztatja egész Norvégiát. Most ott vagyunk a legjobb 16 között, de nem lesz könnyű a folytatás. Már a vb-kijutás is nagy dolog volt, de nem szeretnénk megállni. Elképesztő, hogy a brazilok ellen játszhatunk majd, nagyon kevés esélyünk van, de remélem, hogy sikerül majd” – tette hozzá a Manchester City támadója, aki 53 mérkőzésen 60 gólnál jár a norvég válogatottban.