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Mi történt? Harry Kane góljai mellett egy sérülés miatti aggodalom árnyékot vetett az angol válogatott világbajnoki rajtjára. Az angol csapatkapitány ugyan két találattal vezette győzelemre az angolokat Horvátország ellen, a lefújást követően azonban feltűnő kötés volt látható a bal vádliján.

Az angolok 4–2-re győzték le Horvátországot a világbajnokság L csoportjának mérkőzésén: Harry Kane már a találkozó elején betalált egy megismételt büntetőből, majd később fejjel is eredményes volt. A második félidőben Jude Bellingham és Marcus Rashford góljaival biztosította be a sikert Thomas Tuchel együttese.

Harry Kane miatt aggódik a futballvilág
Harry Kane miatt aggódik a futballvilág
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Mi történt Harry Kane-nel?

Kane ezzel már tíz világbajnoki gólt szerzett pályafutása során, amivel beérte az angol futball egyik legendáját, Gary Linekert az örökrangsor élén.

A mérkőzés után azonban a szurkolók figyelmét nemcsak a rekordbeállítás kötötte le. 

A csapatkapitányt az AT&T Stadionban családjával találkozva fotózták le, amikor jól látható volt a bal alsó lábszárát körülvevő rögzítő kötés. Ez azonnal találgatásokat indított el az állapotáról, különösen annak fényében, hogy Angliára hamarosan újabb fontos csoportmérkőzés vár Ghána ellen a foci-vb-n.

A pozitívum ugyanakkor az, hogy Kane végigjátszotta a találkozót, a 90 perc során nem kellett lecserélni, ami arra utalhat, hogy nincs szó súlyos problémáról.

Nem Kane az egyetlen, aki miatt aggódhatnak az angolok. A csapat másik kulcsjátékosa, Declan Rice is sérülésgyanús helyzetbe került. Az Arsenal középpályása sántítva hagyta el a pályát, mielőtt helyére Morgan Rogers érkezett volna.

Thomas Tuchel vezetőedző a mérkőzés után nem tudott megnyugtató választ adni a két játékos állapotáról.

Meglátjuk. Remélem, rendben lesznek. Declant normál esetben soha nem venném le a pályáról. Kimerültek vagyunk, de szeretem a kimerült játékosokat az öltözőben. Ez az első meccs volt a tornán, nagy nyomás alatt"

 – fogalmazott a német szakember.

Rice ugyanakkor igyekezett csillapítani a kedélyeket.

Minden rendben van. Valószínűleg ugyanaz a probléma, amit már az Arsenalnál is kezeltem a szezon második felében. Kisebb idegi fájdalmak jelentkeztek itt-ott, de jól vagyok. Csak elővigyázatosságból jöttem le, és Ghána ellen újra pályán leszek"

 – mondta a középpályás.

A győzelem után Kane és Rice egyaránt elárulta, hogy a félidőben Tuchel kemény hangvételű beszédet tartott az öltözőben. Az edzői fejmosás állítólag jelentős szerepet játszott abban, hogy az angol válogatott a második félidőben magasabb fokozatra kapcsolt, és végül magabiztos győzelemmel kezdte meg világbajnoki szereplését.

Az angol szurkolók most abban bíznak, hogy a horvátok elleni sikernek nem lesz komoly sérüléses ára, és Kane, valamint Rice is teljes értékű állapotban léphet pályára a következő csoportmérkőzésen.

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