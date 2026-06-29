A 32 éves támadó, Harry Kane elképesztő idényt tudhat maga mögött a Bayern Münchenben: az előző szezonban 51 mérkőzésen 61 gólt szerzett, és ezt a formáját a világbajnokságra is átmentette, ahol a csoportkör három találkozóján háromszor volt eredményes.

A Barcelona Harry Kane megszerzésére készül

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Harry Kane a Barcelonában? A Bayernnél dühösek!

Sokáig úgy tűnt, hogy amennyiben Kane egyszer elhagyja a Bayern Münchent, akkor Angliába tér vissza, hogy megdöntse Alan Shearer Premier League-gólrekordját. A Barcelona azonban keresztülhúzhatja ezt a tervet.

Angol lapinformációk szerint a katalán klub vezetői már felvették a kapcsolatot Kane képviselőivel, hogy jelezzék érdeklődésüket. Emellett azon is dolgoznak, hogyan tudnák előteremteni az üzlethez szükséges anyagi fedezetet, különösen annak fényében, hogy a csatár szerződéséből már csak egy év van hátra.

Az első megkeresést ugyanakkor Kane menedzsmentje állítólag visszautasította, de a Barcelona nem tett le a tervéről. A hírek szerint a világbajnokság befejezése után ismét napirendre kerülhet az ügy, és a katalánok mindent megtennének, ha reális esély nyílna az átigazolásra.

A Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness már a múlt hónapban odaszúrt a Barcelonának, amikor a Kane iránti érdeklődésről kérdezték.

A Bayern vásárló klub, nem eladó klub. A Barcelonának amúgy sincs pénze"

– fogalmazott a Das Erste televíziónak.

A Barcelona ugyanakkor már így is jelentős összeget költött egy angol válogatott játékosra ezen a nyáron: 69 millió fontért szerződtette Anthony Gordont. Kane megszerzése azonban ennél is nagyobb pénzügyi kihívást jelentene.

A csatár jelenleg állítólag kiválóan érzi magát Münchenben. Mióta 2023-ban 104 millió fontért a Bayernhez igazolt, 147 mérkőzésen 146 gólt szerzett, így kulcsszereplője lett a bajor együttesnek.

Éppen ezért a legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az, hogy a világbajnoki szereplés lezárulta után Kane és képviselői szerződéshosszabbításról kezdenek tárgyalni a Bayern Münchennel.

Ennek ellenére a Barcelona nem adja fel, és készen áll arra, hogy újabb kísérletet tegyen a legjobb angol csatár megszerzésére.