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Nem mindennapi tréfa borzolja a kedélyeket az angol labdarúgó-válogatott világbajnoki szereplése előtt. A közösségi médiában terjedő videók szerint több angol játékost, köztük Harry Kane csapatkapitányt is sikerült rávenni arra, hogy aláírja az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatának egy másolatát.

Az eset az angolok kansasi világbajnoki bázisán történt, ahol egy tréfamester különféle autogramok gyűjtésére hivatkozva közelítette meg a játékosokat. A TikTokon közzétett videóban előre elárulta tervét: leginkább Harry Kane aláírását szerette volna megszerezni a történelmi dokumentumra.

Harry Kane-nék saját kezűleg írták alá Amerika függetlenségét
Harry Kane-ék saját kezűleg írták alá Amerika függetlenségét 
Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Mit írtak alá Harry Kane-ék?

A Függetlenségi Nyilatkozat az Egyesült Államok egyik legfontosabb történelmi irata, amelyet 1776-ban fogadtak el, és amely az ország Nagy-Britanniától való függetlenségét deklarálta. 

Éppen ezért különösen ironikus, hogy angol futballisták kerültek a csíny középpontjába.

A felvételek alapján Kane mellett több válogatott játékos is aláírta a dokumentum másolatát, köztük Bukayo Saka, Elliot Anderson, Anthony Gordon és Jordan Henderson.

@lex_life2749 Making Harry Kane and England’s soccer team sign the Declaration of Independence @Andrew #worldcup #harrykane #englandfootball #kansascity #foryoupage ♬ QKThr - Aphex Twin

A közösségi médiában gyorsan elterjedt a történet, a szurkolók pedig humorral fogadták az esetet. Egy kommentelő viccesen megjegyezte: 

Ez azt jelenti, hogy most már az amerikai válogatottban kell játszaniuk?”

Egy másik hozzászóló szerint pedig „ez minden idők egyik legnagyobb trollkodása”.

Az angol válogatott a múlt héten költözött be kansasi bázisára, miután Floridában edzőtáborozott és két felkészülési mérkőzést is lejátszott. Az utazás során ráadásul több ezer font értékű felszerelés is eltűnt, az ügyben két embert már meg is vádoltak.

A futballisták azonban igyekeznek kizárni a külső zajokat, hiszen hamarosan megkezdik világbajnoki szereplésüket. Az angolok a L csoportban szerepelnek, első mérkőzésüket szerdán Dallasban játsszák Horvátország ellen, majd Ghána és Panama következik a csoportkörben.

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