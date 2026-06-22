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Az angol válogatott kedden Ghána ellen lép pályára a labdarúgó-világbajnokságon. A vb-t két góllal indító Harry Kane elképesztő fenyegetést kapott, a Bayern München sztárját megátkozta egy ghánai sámán.

Harry Kane az egész idényben bombaformában futballozott a Bayern München színeiben, és a világbajnokságot is remekül kezdte. Az angol válogatott legnagyobb sztárja két gólt szerzett a horvátok elleni mérkőzésen, így nem csoda, hogy a ghánaiak tartanak tőle.

Harry Kane kulcsszerepet játszott a horvátok elleni 4-2-es sikerben
Harry Kane kulcsszerepet játszott a horvátok elleni 4-2-es sikerben
Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images North America via AFP

Harry Kane-t megátkozták?

A hírek szerint egy ghánai sámán, Nana Kwaku Bonsam megfogadta, hogy átkot szór az angol válogatott csapatkapitányára a keddi világbajnoki mérkőzésen. Az afrikai kuruzsló, aki a 2014-es világbajnokságon Cristiano Ronaldo térdsérüléséért vállalta a felelősséget, így nyilatkozott: 

Harry Kane-en dolgozom. Már korábban is bebizonyítottam, mire vagyok képes, így tudom, mit kell tennem, hogy megállítsam őt. 

Híres vagyok a jóslataimról. Nem kívánok neki súlyos sérülést. Annyi elég lesz, hogy megakadályozzam a góllövésben. Megteszem, ami tőlem telik, hogy ezzel segíthessek Ghánának” – árulta el Bonsam.

Cristiano Ronaldót már megátkozta a ghánai sámán

Bonsam azt állítja, hogy ereje a Kofi Oo Kofi szentélyből származik, és „Afrika egyetlen igazi emberének” nevezi magát. 2014-ben, amikor Ronaldo kihagyta a portugálok Ghána elleni mérkőzését, a sámán így nyilatkozott: 

Tudom, mi a baj Cristiano Ronaldo sérülésével, éppen rajta dolgozom. Ezt nagyon komolyan veszem. Ezt a sérülést egyetlen orvos sem tudja meggyógyítani, 

soha nem fogják látni, mi okozza a sérülést, mert ez spirituális dolog”.

Az angolok egy győzelemmel a csoportelsőségüket is bebiztosíthatják, míg az L jelű négyes másik mérkőzésén a vereséggel rajtoló horvátok Panama ellen javíthatnak.

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