Harry Kane az egész idényben bombaformában futballozott a Bayern München színeiben, és a világbajnokságot is remekül kezdte. Az angol válogatott legnagyobb sztárja két gólt szerzett a horvátok elleni mérkőzésen, így nem csoda, hogy a ghánaiak tartanak tőle.
Harry Kane-t megátkozták?
A hírek szerint egy ghánai sámán, Nana Kwaku Bonsam megfogadta, hogy átkot szór az angol válogatott csapatkapitányára a keddi világbajnoki mérkőzésen. Az afrikai kuruzsló, aki a 2014-es világbajnokságon Cristiano Ronaldo térdsérüléséért vállalta a felelősséget, így nyilatkozott:
Harry Kane-en dolgozom. Már korábban is bebizonyítottam, mire vagyok képes, így tudom, mit kell tennem, hogy megállítsam őt.
Híres vagyok a jóslataimról. Nem kívánok neki súlyos sérülést. Annyi elég lesz, hogy megakadályozzam a góllövésben. Megteszem, ami tőlem telik, hogy ezzel segíthessek Ghánának” – árulta el Bonsam.
Cristiano Ronaldót már megátkozta a ghánai sámán
Bonsam azt állítja, hogy ereje a Kofi Oo Kofi szentélyből származik, és „Afrika egyetlen igazi emberének” nevezi magát. 2014-ben, amikor Ronaldo kihagyta a portugálok Ghána elleni mérkőzését, a sámán így nyilatkozott:
Tudom, mi a baj Cristiano Ronaldo sérülésével, éppen rajta dolgozom. Ezt nagyon komolyan veszem. Ezt a sérülést egyetlen orvos sem tudja meggyógyítani,
soha nem fogják látni, mi okozza a sérülést, mert ez spirituális dolog”.
Az angolok egy győzelemmel a csoportelsőségüket is bebiztosíthatják, míg az L jelű négyes másik mérkőzésén a vereséggel rajtoló horvátok Panama ellen javíthatnak.
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