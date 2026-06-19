A 23 éves Hegyi Krisztián az előző szezont kölcsönben az MTK Budapest együttesénél töltötte, a prágai sztárcsapat azonban a Premier League-ből kiesett West Ham Unitedtól igazolta le.

Tomáš Rosický, a Sparta Praha sportigazgatója és Hegyi Krisztián a szerződés aláírásakor

Fotó: sparta.cz

Daniel Zítka, a Sparta Praha kapusedzőinek vezetője elismerően nyilatkozott Hegyi Krisztiánról. Elmondása szerint a kapust 2023 óta ismerik közelebbről, és már jó ideje figyelemmel kísérik fejlődését. Zítka szerint Hegyi fiatal, ambiciózus kapus, aki még további fejlődési lehetőségekkel rendelkezik, ugyanakkor már most megfelel az első csapat kapuscsoportjával szemben támasztott szakmai elvárásoknak.

Már hosszabb ideje tervben volt, hogy az átigazolási időszakban kapust igazoljunk. A kiszemeltek közül végül Krisztiánt választottuk, mert kiváló fizikai adottságokkal rendelkező kapus, aki jó pozíciókat vesz fel a védések során, remek reflexekkel véd a gólvonalon, és jól kezeli a beadásokat. Emellett törekszik a tudatos, építkező játékra, erősségei közé soroljuk a jó szervezőkészséget és kommunikációt is”

– mondta az Arsenal egykori legendás játékosa, a 105-szörös cseh válogatott Tomáš Rosický, aki jelenleg a prágai klub sportigazgatójaként dolgozik.

Hegyi Krisztián is kopogtathat a válogatott ajtaján?

Hegyi Krisztián pályafutása Szombathelyen indult, majd 16 évesen az angol West Ham United akadémiájára szerződött. A 2022/23-as szezonban már rendszeresen az első csapat keretéhez tartozott, miközben a tartalékegyüttesnek ő volt az első számú kapusa.

A játékost ezt követően többször is kölcsönadták: megfordult az angol harmadosztályú Stevenage csapatánál, a holland másodosztályú Den Bosch-nál, a skót Motherwellnél, majd a Debrecen és az MTK Budapest csapatainál is.

Hegyi rendszeresen szerepelt a magyar korosztályos válogatottakban is, 2021 és 2024 között az U21-es nemzeti csapat első számú kapusa volt. 2025 márciusában Marco Rossitól a felnőtt válogatottba is meghívót kapott, azonban egy izomsérülés miatt el kellett hagynia a nemzeti csapat edzőtáborát, azóta nem vették számításba.