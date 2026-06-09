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Még el sem kezdődött a világbajnokság, de a hollandok már kongatják a vészharangokat. Ronald Koeman csapata hétfőn este egy szenvedős meccsen, Cody Gapko két tizenegyesgóljának köszönhetően győzte le 2-1-re az üzbég válogatottat. A hollandok rengeteg helyzetet alakítottak ki, a gólszerzéssel viszont hadilábon állnak, ráadásul a mérkőzésen sérülés miatt le kellett cserélni a csapat első számú kapusát, Bart Verbruggent is.

A hétfő esti mérkőzésen a holland az első félidőben szereztek vezetést Cody Gakpo tizenegyesével, majd a hajrában Guus Til kiállítása után Igor Szergejev egyenlíteni tudott. A hollandok végül megúszták a szégyent, ugyanis a hosszabbítás nyolcadik percében újabb tizenegyeshez jutottak, amit aztán Gakpo értékesített. 

Cody Gakpo duplájával nyertek a hollandok az üzbégek ellen
Cody Gakpo duplájával nyertek a hollandok az üzbégek ellen
Fotó: Takuya Matsumoto/The Yomiuri Shimbun via AFP

A holland szövetségi kapitány megkongatta a vészharangot

A találkozó után Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, csapata ugyanazokat a hibákat követte el, mint múlt szerdán, amikor felkészülési mérkőzésen 1-0-ra kikapott Algériától

„Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de két mérkőzésen mindössze kétszer találtunk be, mindkétszer büntetőből. Ezen a két mérkőzésen legalább három gólt kellett volna szereznünk akcióból” – mondta Koeman. 

Ilyen teljesítménnyel nem jutunk messzire a világbajnokságon. Már ma is három nagy helyzetünk volt az első félidőben. Summerville rosszul kezelte a labdát, Malen kihagyta azt a lehetőséget a kapu előtt, Reijnders pedig nem tudta értékesíteni a fejesét. Tehát helyzeteket teremtünk, de nehezen szerezzük meg a gólokat” 

– folytatta a holland szövetségi kapitány, akinek a csapat továbbra sem tűnik acélosnak. 

National coach Ronald Koeman of the Netherlands during the 2026 World Cup friendly match between the Netherlands and Algeria at Stadium De Kuip on June 3, 2026, in Rotterdam, the Netherlands. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Ronald Koeman egyelőre gondterhelt csapata támadójátéka miatt
Fotó:  Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A mérkőzés előtt vált biztossá, hogy Jurriën Timber, az Arsenal jobbhátvédje lágyéksérülés miatt nem vehet részt a világbajnokságon, az üzbégek elleni meccsen pedig a csapat első számú kapusát, Bart Verbruggent kellett lecserélni, miután egy kimozdulás után rosszul fogott talajt. 

Koeman egyelőre nem tudja, hogyan alakul a kapushelyzet, illetve hogy szükség esetén Mark Flekken vagy Robin Roefs kerülhet-e be a kezdőbe. Sok múlik azon, mennyire súlyos Verbruggen sérülése.

Úgy gondolom, hogy a csípőjével van probléma. Várnunk kell, hogy kiderüljön a pontos helyzet. Meg fogják vizsgálni” 

– mondta Ronald Koeman, akinek a csapata vasárnap kezdi meg a szereplését a világbajnokságon a japánok ellen. 

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