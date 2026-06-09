A hétfő esti mérkőzésen a holland az első félidőben szereztek vezetést Cody Gakpo tizenegyesével, majd a hajrában Guus Til kiállítása után Igor Szergejev egyenlíteni tudott. A hollandok végül megúszták a szégyent, ugyanis a hosszabbítás nyolcadik percében újabb tizenegyeshez jutottak, amit aztán Gakpo értékesített.

Cody Gakpo duplájával nyertek a hollandok az üzbégek ellen

Fotó: Takuya Matsumoto/The Yomiuri Shimbun via AFP

A holland szövetségi kapitány megkongatta a vészharangot

A találkozó után Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, csapata ugyanazokat a hibákat követte el, mint múlt szerdán, amikor felkészülési mérkőzésen 1-0-ra kikapott Algériától

„Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de két mérkőzésen mindössze kétszer találtunk be, mindkétszer büntetőből. Ezen a két mérkőzésen legalább három gólt kellett volna szereznünk akcióból” – mondta Koeman.

Ilyen teljesítménnyel nem jutunk messzire a világbajnokságon. Már ma is három nagy helyzetünk volt az első félidőben. Summerville rosszul kezelte a labdát, Malen kihagyta azt a lehetőséget a kapu előtt, Reijnders pedig nem tudta értékesíteni a fejesét. Tehát helyzeteket teremtünk, de nehezen szerezzük meg a gólokat”

– folytatta a holland szövetségi kapitány, akinek a csapat továbbra sem tűnik acélosnak.

Ronald Koeman egyelőre gondterhelt csapata támadójátéka miatt

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A mérkőzés előtt vált biztossá, hogy Jurriën Timber, az Arsenal jobbhátvédje lágyéksérülés miatt nem vehet részt a világbajnokságon, az üzbégek elleni meccsen pedig a csapat első számú kapusát, Bart Verbruggent kellett lecserélni, miután egy kimozdulás után rosszul fogott talajt.

Koeman egyelőre nem tudja, hogyan alakul a kapushelyzet, illetve hogy szükség esetén Mark Flekken vagy Robin Roefs kerülhet-e be a kezdőbe. Sok múlik azon, mennyire súlyos Verbruggen sérülése.

Úgy gondolom, hogy a csípőjével van probléma. Várnunk kell, hogy kiderüljön a pontos helyzet. Meg fogják vizsgálni”

– mondta Ronald Koeman, akinek a csapata vasárnap kezdi meg a szereplését a világbajnokságon a japánok ellen.

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