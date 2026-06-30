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A háromszoros világbajnoki ezüstérmes idő előtt befejezte a labdarúgó-vb-t. Hollandia már a kieséses szakasz első fordulójában elbukott, a szurkolók az utcán balhéztak a vereség után.

Miután Hollandia kiesett Marokkó ellen a foci-vb-n, az európai csapat csalódott szurkolói az utcákon élték meg a frusztrációjukat. Számos holland városból zavargásokat jelentettek, a Telegraaf című lap élő tudosításban számolt be a különböző incidensekről, ami a holland válogatott kudarcát követte. 

A holland szurkolók és a csapat is térdre rogyott a foci-vb-n
A holland szurkolók és a csapat is térdre rogyott a foci-vb-n Fotó: BSR Agency / Getty Images Europe

A holland drukkerek botrányt okoztak

A hágai Schilderswijk negyedben több száz ember gyűlt össze egy téren, de a hangulat gyorsan megváltozott, miután Hollandia elbukta a 11-es párbajt. 

A tömeg szétoszlatására vízágyút vetettek be, a rendőrségi kutyák is akcióba léptek. 

Kiürítették a területet, és egy személyt őrizetbe vettek. Sok marokkói szurkoló ünnepelt, amit a helyiek nem néztek jó szemmel. Az utrechti Lombok negyedben ledöntötték az útlezáráshoz használt kerítéseket. 

„Rengeteg a szabálysértés, a járdán és a kerékpárúton motoroznak. Ez veszélyes helyzet, főleg azok számára, akik munkába vagy edzésre igyekeznek” – írta a lap egyik riportere.

Amszterdamban több száz álarcos fiatal rohangált az utcákon, néhányan rollerrel vagy robogón száguldoztak, és provokálták a rendőröket. "A rendőrséget maximálisan próbára teszik és provokálják" – írta a lap. Rotterdamban több szurkolót elvezettek, miután próbálták kiüríteni West-Kruiskade egyik népszerű területét. Hollandia kiesése sokkolta az országot. Habár Marokkó négy éve a vb-n az elődöntőig jutott, az európai csapat drukkerei nem hitték volna, hogy kiesnek az afrikai nemzettel szemben...

 

 

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