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Lassan véget érnek a csoportmeccsek a FIFA labdarúgó-világbajnokságán. A Hollandia-Tunézia mérkőzés második félidőjének az elején olyat láthatott a közönség, amilyet talán addig még soha.

Arról már mi is beszámoltunk az Origón, hogy a holland válogatott könnyedén legyőzte Tunéziát, így csoportelsőként menetelt a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A foci-vb-n remeklő japánok döntetlent játszottak a svédekkel, ezzel mindkét csapat továbbjutott a legjobb 32 közé. Azonban a sorok mögött voltak érdekes események is, például a Hollandia-Tunézia mérkőzésen a második játékrész csak késve kezdődött el, ugyanis két tunéziai játékos nem jött ki időben az öltözőből.

A Hollandia-Tunézia mérkőzés hozott egy váratlan jelenetsort
A Hollandia-Tunézia mérkőzés hozott egy váratlan jelenetsort
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP

A Hollandia-Tunézia mérkőzésen érdekes dolgok történtek

A furcsa jelenetsort ITT lehet megnézni, az M4 Sport felvételén. Elsőre úgy tűnt, a labdával van valami a középkezdésnél, de igazából a tunéziaiak pontosan tudták, hogy még nincsenek meg tizenegyen a pályán, egészen pontosan a csapatkapitány késett a legtöbbet, mellette még egy játékos nem ért oda a időben a kezdésre.

 

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