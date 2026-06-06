Svájci születésű, olasz felmenőkkel rendelkező, 63 éves szakembert nevezett ki Feczkó Tamás helyére az NB II előző kiírásának ezüstérmese. A Honvéd új edzője, Maurizio Jacobacci jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik játékosként és edzőként is.

Olasz vezetőedző ül le a Honvéd kispadjára

Fotó: Budapest Honvéd

Olasz vezetőedző ül le a Honvéd kispadjára

Maurizio Jacobacci a klub tájékoztatása szerint több, mint 300 tétmeccsen szerepelt a svájci élvonalban, öt szezont töltött a BSC Young Boys csapatánál.

Edzői pályafutását 2000-ben kezdte a svájci rekordbajnok Grasshoppersnél, 2003-ig asszisztensedzőként tevékenykedett.

„A zürichi együttessel ez idő alatt kétszer is svájci bajnoki címet nyert – ami a mai napig az utolsó volt a klub történetében. Később vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott” — olvasható a Honvéd hivatalos oldalán.

A 2010-es években az FC Schaffhausennel két év alatt kétszer is bajnoki címet ünnepelhetett. A Honvéd arról ír, hogy „a svájci első osztályban szereplő FC Siont is irányította, ahol többek között olyan játékosok pallérozódtak a kezei alatt, mint a jelenleg Manchester Unitedben futballozó Matheus Cunha, vagy az Internazionale és olasz válogatott kiválósága, Federico Di Marco”.

Jacobacci irányította edzőként a Lugano csapatát, ahol több magyar játékossal is dolgozott: Filip Holender, Vécsei Bálint, és Kecskés Ákos személyében.

„Mindenek előtt szeretnék gratulálni a csapatnak, a stábnak, az edzőknek és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a klub három év után ismét az NB I-ben szerepelhet. Ami engem illet, óriási kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és edzőként dolgozhatok ennél a nagy múltú és jelentőségű klubnál. Szeretnék köszönetet mondani a tulajdonos úrnak, valamint a sportigazgatónak is a bizalmukért. Ígérem, hogy minden tudásomat és tapasztalatomat a klub szolgálatába állítom annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat. Bízom benne, hogy a szurkolók elfogadnak minket – tisztában vagyok vele, hogy a bizalomért nekünk is tenni kell. Ugyanakkor remélem, hogy megadják a csapatnak és a stábnak is az esélyt arra, hogy együtt nagyon jó munkát végezzünk és egy sikeres jövőt építsünk. A csapatnak nagy szüksége lesz a támogatásra – akárcsak az előző szezonban. Alig várom már a szezon kezdetét!” – nyilatkozta a Honvéd hivatalos oldalának az új vezetőedző, Jacobacci.