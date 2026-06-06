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Pénteken gyászba borult a somogyi labdarúgás. Horváth Tamás, a Kaposvári Rákóczi FC korábbi élvonalbeli labdarúgója nem tudta legyőzni súlyos betegségét, s elhunyt.

Hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a Kaposvári Rákóczi labdarúgócsapata, hogy hosszan tartó súlyos betegsége után meghalt Horváth Tamás, az együttes korábbi élvonalbeli labdarúgója.

Horváth Tamás gólt szerzett az NB I-ben
Horváth Tamás gólt szerzett az NB I-ben
Fotó: site.rakoczifc.hu

Horváth Tamás harmincöt évesen hunyt el

Horváth Tamás a Mézga Focisuliban ismerkedett meg a futballal, később a Kaposvári Rákóczi utánpótlásába került, ahol a második csapatban nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. Prukner László, az NB I-es együttes akkori trénere végül bizalmat szavazott neki, s 2010-ben pályára küldte a Diósgyőr ellen. Ezen kívül még 30 élvonalbeli mérkőzés jut neki, amelyeken egy gólt szerzett, éppen a DVTK ellen.

Pályafutása azonban egy véletlennek köszönhetően tört meg, amikor 2014-ben diagnosztizáltak nála agydaganatot, ám így sem szakadt el a labdarúgástól, hiszen edzőként több csapatnál is megfordult.

Halálhíre megrendítette a Kaposvári Rákóczi elnökét, Prukner Lászlót, aki így emlékezett vissza az egykori tehetségre.

„Egy fiatalember halálát mindig nehéz feldolgozni, főleg, ha egy olyan emberről beszélünk, mint amilyen Tomi volt, az elvesztése értetlenséggel és fájdalommal tölt el mindenkit – idézte az elnököt a klubhonlap. – Tudtuk, hogy régóta küzd a betegségével, de az életben is ugyanolyan nagy harcos volt, mint a pályán. Balázs Benjáminnal és Bőle Lukáccsal együtt volt fiatalként játékosom, mindhármunknak szép jövőt jósoltunk, sajnos Tominak nem sikerült ezt beváltania, hiszen egy csapatépítőn kiderült a betegsége. Az semmihez sem mérhető fájdalom, amikor egy szülőnek elveszíti a gyermekét, a Kaposvári Rákóczi és a magam nevében ezúton is szeretném kifejezni az együttérzésemet.”

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