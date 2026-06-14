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Az egész világ megismerhette Nestory Irankunda nevét, aki Ausztrália történetének legfiatalabb világbajnoki gólszerzője lett. A Watford 20 éves szélsője a törökök elleni 2–0-s siker első gólját szerezte, amivel hatalmas meglepetést okozott a csapatával. Irankunda is nehezen tért napirendre a történtek után.

Nestory Irankunda egy tanzániai menekülttáborban született, szülei Burundiból, a polgárháború elől menekültek el még 2006-ban. Kisgyerek volt, amikor a szüleivel Ausztráliába költözhettek, és a foci jelentette neki a kitörési lehetőséget.

Nestory Irankunda lett a világbajnokság új hőse
Nestory Irankunda lett a világbajnokság új hőse
Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Irankunda tehetségére a Bayern München is felfigyelt

A fiatal focista az Adelaide United csapatában mutatkozott be az A-League-ben. Itt viszonylag rövid idő alatt 16 gól és nyolc gólpassz került a neve mellé, ezért a Bayern München elvitte az akkor még csak 18 éves támadót. A németeknél nem kapott lehetőséget a felnőttek között, de az edzőpályán olyan klasszisok között mozoghatott, mint Harry Kane.

A játékpercek hiánya ellenére a válogatottban ott lehetett, 2024-ben, vb-selejtezőn debütált Banglades ellen, majd az ország második legfiatalabb gólszerzője lett Palesztina ellen, amikor mindössze a második meccsén gólt szerzett.

Az előző szezonban a svájci Grasshoppersnél volt kölcsönben, majd 2025 nyarán jött a Watford ajánlata, a támadó pedig a világbajnoki szereplés reményében váltott.

„Nehéz döntés volt, de a vb-szereplés miatt meg kellett lépnem. Emellett mindig az volt az álmom, hogy Angliában focizhassak” – mondta tavaly nyáron. 42 meccsen szerepelt a Championshipben, kilenc gólból vette ki a részét, ami meghívót ért.

Irankunda lett az első ausztrál vb-gólszerző, aki nem a szigetországban született. A 20 éves játékos előszeretettel utánozza Michael Jacksont gólöröm gyanánt, de a törökök ellen Tim Cahill legendás, bokszolós gólörömét másolta.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 13: Nestory Irankunda #17 of Australia celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Australia and Türkiye at BC Place Vancouver on June 13, 2026 in Vancouver, British Columbia. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tim Cahillt másolta a törökök elleni meccsen
Fotó: STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Timmy Cahill a legnagyobb példaképem a pályán. Ő és Lionel Messi. Tim Cahill Ausztrália legnagyobb játékosa, ezért a gólom után azt tettem, amit ő is szokott” – mondta Nestory Irankunda,

A találkozó végül 2–0-s ausztrál sikerrel zárult, de az este egyértelműen Irankundáról szólt. A menekülttáborban született támadó ma már arról álmodhat, hogy a vb kieséses szakaszába vezeti Ausztráliát. A következő fordulóban azonban rendkívül nehéz feladat vár rájuk: pénteken a társházigazda Egyesült Államok lesz az ellenfél, amely a nyitófordulóban magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott Paraguay felett.

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