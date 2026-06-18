A „világbajnokság legszexibb szurkolójaként” is emlegetett Ivana Knöll ezúttal is feltűnő megjelenéssel készült a meccsre: egy horvát nemzeti színekben, piros-fehér kockás mintájú felsőben és merész összeállításban jelent meg, amely azonnal felkeltette a stadionban és a közösségi médiában jelen lévők figyelmét.
Mit művelt megint Ivana Knöll?
A 33 éves influenszer a lelátón is aktívan részt vett a hangulatkeltésben,
többek között szív alakú kézmozdulattal üdvözölte a kamerákat, miközben a meccs előtti pillanatokban fotókat is megosztott közösségi oldalán „gyerünk Horvátország” felirattal.
Bejegyzése rövid idő alatt több millió követőt mozgatott meg: rajongói elismerő kommentekkel árasztották el, sokan
csodálatosnak”, „királynőnek” és „ikonikusnak”
nevezték, míg mások humorosan azt írták, hogy jelenléte akár az ellenfél játékosaira is hatással lehet.
Knöll nem először kerül reflektorfénybe a világbajnokságok alatt: a 2022-es katari torna során vált igazán ismertté, azóta pedig DJ-ként és modellként is aktívan dolgozik, miközben hatalmas közösségi média követőtáborra tett szert.
A horvát szurkolói ikon célja, hogy hazája ismét nagy sikert érjen el a világbajnokságon, hasonlóan a 2018-as tornához, amikor Horvátország egészen a döntőig jutott.