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Újra eljött a nagy pillanat. Ivana Knöll, a 2022-es világbajnokságon világhírűvé vált horvát influenszer és modell ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal a Horvátország–Anglia mérkőzés előtt.

A „világbajnokság legszexibb szurkolójaként” is emlegetett Ivana Knöll ezúttal is feltűnő megjelenéssel készült a meccsre: egy horvát nemzeti színekben, piros-fehér kockás mintájú felsőben és merész összeállításban jelent meg, amely azonnal felkeltette a stadionban és a közösségi médiában jelen lévők figyelmét.

Ivana Knöll újra ellopta a show-t a foci-vb-n
Ivana Knöll újra ellopta a show-t a foci-vb-n
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mit művelt megint Ivana Knöll? 

A 33 éves influenszer a lelátón is aktívan részt vett a hangulatkeltésben

többek között szív alakú kézmozdulattal üdvözölte a kamerákat, miközben a meccs előtti pillanatokban fotókat is megosztott közösségi oldalán „gyerünk Horvátország” felirattal.

Bejegyzése rövid idő alatt több millió követőt mozgatott meg: rajongói elismerő kommentekkel árasztották el, sokan 

csodálatosnak”, „királynőnek” és „ikonikusnak”

 nevezték, míg mások humorosan azt írták, hogy jelenléte akár az ellenfél játékosaira is hatással lehet.

Knöll nem először kerül reflektorfénybe a világbajnokságok alatt: a 2022-es katari torna során vált igazán ismertté, azóta pedig DJ-ként és modellként is aktívan dolgozik, miközben hatalmas közösségi média követőtáborra tett szert.

A horvát szurkolói ikon célja, hogy hazája ismét nagy sikert érjen el a világbajnokságon, hasonlóan a 2018-as tornához, amikor Horvátország egészen a döntőig jutott.

Galéria: Ivana Knöll, a világ legszexibb fociszurkolója
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Ivana Knöll a helyszínen buzdítja majd a horvát válogatottat

 

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@knolldoll WE ARE BACK 🇭🇷⚽️💪🏻♥️ @FIFA World Cup #knolldoll #worldcup2026 ♬ We Are The People - Knolldoll
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