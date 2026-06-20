Ivana Knöll, a korábbi horvát szépségkirálynő azt állítja, hogy hajnali három óráig dolgozott azon a ruhán, amit az Anglia-Horvátország meccsen viselt. A világ legszexibb szurkolólányaként emlegett hölgy további vadító cuccokat ígér a világbajnokságon.

Ivana Knöll szokás szerint nagy figyelmet keltett Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A horvát szépség az eddigi legmerészebb ruhájával villantott az angolok meccsén, és a Daily Starnak elárulta, sokáig dolgozott rajta.

„Rengeteg kérdést kaptam a fűzőről, amit magam készítettem. Ez az én stílusom, szerintem az emberek már ismernek, tudják, hogy mindig eredeti ötlettel állok elő, és a reakció fantasztikus volt! A mérkőzés előtti éjszakán hajnali 3-ig fent voltam, hogy befejezzem a ruhámat!” - árulta el a 33 éves hölgy, aki először a 2022-es katari világbajnokságon keltett figyelmet.

Ivana Knöllt még látni fogjuk a vb-n Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Ivana Knöll újabb szexi ruhákat ígér a foci-vb-n

Hozzátette, amikor a mérkőzésekre szánt ruháiról van szó, minden az utolsó pillanatban dől el.

„Minden az aznapi hangulatomon múlik. Lehet, hogy előre elkészítek valamit, aztán meggondolom magam, mert a meccs napján már nem tetszik. Mindent a pillanat hevében csinálok, szeretem azt tenni, amit éppen akkor érzek. Mielőtt elindulnék otthonról, 15 perccel korábban döntöm el, hogy mit veszek fel a mérkőzésre. A ruhának pontosan tükröznie kell, amit abban a pillanatban érzek... Az eddigi legjobb ruhát Anglia ellen viseltem, de az egyenes kieséses szakaszban még több meglepetés várható. Lesznek még érdekes ruhák!” - ígérte Ivana.