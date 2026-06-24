Nem népszerű a szurkolók között a hidratációs szünet a világbajnokságon, mert úgy vélik, ez csak egy újabb lehetőség a reklámbevételek növelésére. A helyzet odáig "fajult", hogy a FIFA elnöke, Gianni Infantino is reagált, azt mondta, az ivószünet kizárólag a játékosok érdekét szolgálja, és nem jelent további bevételt a FIFA számára.

A kötelező ivószünet nem mindenki tetszését nyerte el a foci-vb-n Fotó: Megan Briggs / Getty Images North America

A foci-vb valamennyi meccsén félidőnként háromperces játékmegszakítást rendeltek el, hogy a rendkívüli hőségben extra folyadékhoz jussanak a labdarúgók. Sajnos azonban akkor is megáll a játék, amikor a körülmények nem indokolják, a légkondicionált stadionban, és esőben is kötelező az ivószünet. Nem véletlen, hogy vegyes reakciók érkeztek a játékosok és az edzők részéről, míg a szurkolók rendszeresen kifütyülik a kötelező játékmegszakítást. A BBC szerint több országban már reklámokat sugároznak ebben az időszakban.

Ivószünet a foci-vb-n az egyenlőség nevében

Infantino érezte, hogy reagálnia kell a kialakult helyzetre. A FIFA elnöke kifejtette, azért tartanak szüneteket, hogy minden meccsen egyenlő feltételeket biztosítsanak.

"A FIFA számára ez nem jelent további bevételt, mivel az összes kereskedelmi megállapodást jóval előre aláírták. Ez számunkra nem pénzügyi kérdés, tisztán sportbeli ügy. A szünetek fő oka a hőség, de az extra pihenő is fontos egy olyan viadalon, amely 39 napon át tart. Biztosítani kell, hogy minden csapat azonos feltételek mellett játsszon. A jelenlegi helyzetben minden szövetségi kapitány változtathat a taktikán az ivószünetben. Ha azonban a hőmérséklethez kötjük a megszakítást, akkor néha elmaradna a szünet, és ez nem biztosítana egyenlő feltételeket a kapitányoknak. Mindenki számára egyenlő feltételeket akarunk biztosítani, és ezért vezettük be a szüneteket minden mérkőzésen" - érvelt Infantino.

Szakértők a BBC Sportnak elmondták, hogy a Fox Sports csatornán egy átlagos, 30 másodperces vb-reklámidő 200-300 ezer dollárba kerül. Ez az USA mérkőzésein, és az egyenes kieséses szakaszban 750 ezer dollárra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a hidratációs szünetek alatti reklámok - csak az Egyesült Államokban - több mint 250 millió dollár extra bevételt fognak generálni - írja a BBC.