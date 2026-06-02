A hír azért is érdekes, mert James Milner nem úgy távozik, mint akit a futball egyszerűen lekapcsolt a pályáról. A Brighton állítólag újabb egyéves szerződést ajánlott neki, ő azonban úgy érezte, eljött a megfelelő pillanat. Februárban, a Brentford elleni bajnokin megdöntötte Gareth Barry Premier League-rekordját, majd a szezon végére 658 PL-meccsnél állt meg. A végső jelenet is szép volt: 40 évesen még részese volt annak, hogy a Brighton története során másodszor kijusson Európába.
James Milner, aki 16 évesen kezdte, és 40 évesen is Európába jutott
Milner 2002 novemberében, 16 évesen mutatkozott be a Leeds Unitedben, amelynek gyerekkora óta szurkolt. Néhány héttel később a Premier League akkori legfiatalabb gólszerzője lett, aztán a Leedsből Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool és Brighton lett. Közben egy rövid swindoni kölcsön is belefért, de az igazi történet az angol élvonalban íródott: generációk, edzők, taktikai forradalmak, öltözők és futballkorszakok cserélődtek ki körülötte, ő pedig maradt ugyanaz a kérlelhetetlenül profi játékos.
A búcsúüzenetében azt írta, 24 Premier League-idény után úgy érzi, itt az idő lezárni a játékos-pályafutását. Felidézte, hogy Leeds-szurkoló gyerekként 16 évesen debütált, majd a liga legfiatalabb gólszerzője lett, de azt is, hogy tavaly még a lábfejét sem tudta rendesen megemelni, idén pedig 40 évesen segített a Brightonnak Európába jutni. Ez Milner történetének lényege: nem a csillogás, hanem a visszatérés, a munka, a makacsság.
Klopp embere, aki mindent megnyert Liverpoolban
Milner nyolc évet töltött Liverpoolban, és Jürgen Klopp egyik legfontosabb öltözői embere lett. Nem ő volt a leglátványosabban futballozó játékos, nem róla szóltak a címlapok, de a Liverpool nagy korszakában szinte mindenben benne volt: Bajnokok Ligája-győzelem, Premier League-arany, FA-kupa, Ligakupa, európai Szuperkupa, klub-vb.
Ő volt az a futballista, akit Klopp bármikor betehetett középpályára, szélsőnek, balhátvédnek vagy a meccs lezárására.
Az Origo Sport korábban is megírta: Milner liverpooli éveinek egyik legendás visszatérő eleme volt a laktátteszt. Amíg a klubnál volt, rendre ő nyerte a felkészülési futóteszteket, harminc fölött is. Amikor már távozott, Klopp viccesen „James Milner-díjnak” nevezte el az állóképességi versenyt, amelyet akkor Mohamed Szalah nyert meg. Ez tökéletesen mutatja, miért lett belőle kultuszfigura: Milner nemcsak beszélt a profizmusról, hanem naponta meg is élte.
A 2019-es Barcelona elleni BL-elődöntőben is ez volt a szerepe. Az első meccsen 3-0-ra kikapott a Liverpool, a visszavágón viszont 4-0-ra nyert az Anfielden. Milner a második félidőben balhátvédként játszott, többek között Lionel Messivel szemben, és a Liverpool végül megnyerte a Bajnokok Ligáját. Nem trükkökkel lett fontos, hanem futással, ütközésekkel, fegyelemmel és azzal, hogy soha nem omlott össze.
Szoboszlaiék mellé vinnék vissza
A visszavonulás híre után Liverpool-szurkolók tömegei kezdték írni a közösségi médiában, hogy Milnert azonnal vissza kellene vinni az Anfieldre, a szakmai stábba.
A klubnál most különösen jól jönne egy olyan figura, aki pontosan tudja, milyen követelmények között lehet Liverpoolban nyerni, és aki nemcsak tekintélyt, hanem napi munkakultúrát is hozna.
Ez egyelőre természetesen nem hivatalos állás, inkább szurkolói vágy és nagyon logikus futballgondolat. De nem a semmiből jött: Milner már korábban is elkezdte az edzői papírok megszerzését, és a liverpooli időszaka végén is felmerült, hogy akár Klopp stábjában maradhatna. Ha valakiből edzői példakép lehet a fiataloknak, az éppen ő: a játékos, aki soha nem volt botrányhős, soha nem épített magából celebkaraktert, csak minden nap megcsinálta azt, amit mások gyakran megúsztak volna.
A Brighton is tudja, mekkora űrt hagy maga után
Fabian Hürzeler, a Brighton vezetőedzője nem is próbálta átlagos búcsúként kezelni Milner visszavonulását. Azt mondta róla, elképesztő vezető, hihetetlen ember és példakép, nemcsak a fiatalok, hanem a teljes klub számára. Szerinte Milner maga az intenzitás, a magas követelményrendszer és a határok mindennapos feszegetése.
A Brighton számára ez valóban veszteség. Milner a pályán már nem játszott annyit, mint fénykorában, de egy fiatal keretben a jelenléte önmagában érték volt. A tavalyi térdműtét utáni komplikációk miatt hónapokig az is kérdéses volt, tud-e majd normálisan járni, ehhez képest visszatért, rekordot döntött, és még egyszer Európába jutott.
Milner 61-szer szerepelt az angol válogatottban, játszott két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon, nyert bajnoki címeket a Manchester Cityvel és a Liverpoollal is.
Mégsem csak a trófeák miatt marad emlékezetes. Hanem azért, mert ritka futballista volt: nem a tehetségével magyarázta a pályafutását, hanem azzal, amit minden reggel hozzátett. Most véget ért a játékoskarrierje. De aligha lenne meglepő, ha a futball nem maradna sokáig James Milner nélkül.