A hír azért is érdekes, mert James Milner nem úgy távozik, mint akit a futball egyszerűen lekapcsolt a pályáról. A Brighton állítólag újabb egyéves szerződést ajánlott neki, ő azonban úgy érezte, eljött a megfelelő pillanat. Februárban, a Brentford elleni bajnokin megdöntötte Gareth Barry Premier League-rekordját, majd a szezon végére 658 PL-meccsnél állt meg. A végső jelenet is szép volt: 40 évesen még részese volt annak, hogy a Brighton története során másodszor kijusson Európába.

James Milner 2019-ben a BL-serleget is magasba emelhette

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

James Milner, aki 16 évesen kezdte, és 40 évesen is Európába jutott

Milner 2002 novemberében, 16 évesen mutatkozott be a Leeds Unitedben, amelynek gyerekkora óta szurkolt. Néhány héttel később a Premier League akkori legfiatalabb gólszerzője lett, aztán a Leedsből Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool és Brighton lett. Közben egy rövid swindoni kölcsön is belefért, de az igazi történet az angol élvonalban íródott: generációk, edzők, taktikai forradalmak, öltözők és futballkorszakok cserélődtek ki körülötte, ő pedig maradt ugyanaz a kérlelhetetlenül profi játékos.

A búcsúüzenetében azt írta, 24 Premier League-idény után úgy érzi, itt az idő lezárni a játékos-pályafutását. Felidézte, hogy Leeds-szurkoló gyerekként 16 évesen debütált, majd a liga legfiatalabb gólszerzője lett, de azt is, hogy tavaly még a lábfejét sem tudta rendesen megemelni, idén pedig 40 évesen segített a Brightonnak Európába jutni. Ez Milner történetének lényege: nem a csillogás, hanem a visszatérés, a munka, a makacsság.

Klopp embere, aki mindent megnyert Liverpoolban

Milner nyolc évet töltött Liverpoolban, és Jürgen Klopp egyik legfontosabb öltözői embere lett. Nem ő volt a leglátványosabban futballozó játékos, nem róla szóltak a címlapok, de a Liverpool nagy korszakában szinte mindenben benne volt: Bajnokok Ligája-győzelem, Premier League-arany, FA-kupa, Ligakupa, európai Szuperkupa, klub-vb.

Ő volt az a futballista, akit Klopp bármikor betehetett középpályára, szélsőnek, balhátvédnek vagy a meccs lezárására.

Az Origo Sport korábban is megírta: Milner liverpooli éveinek egyik legendás visszatérő eleme volt a laktátteszt. Amíg a klubnál volt, rendre ő nyerte a felkészülési futóteszteket, harminc fölött is. Amikor már távozott, Klopp viccesen „James Milner-díjnak” nevezte el az állóképességi versenyt, amelyet akkor Mohamed Szalah nyert meg. Ez tökéletesen mutatja, miért lett belőle kultuszfigura: Milner nemcsak beszélt a profizmusról, hanem naponta meg is élte.