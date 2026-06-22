Jérémy Doku még pályára lépett Belgium Egyiptom elleni, 1–1-re végződő vb-csoportmeccsen, az Irán elleni vasárnapi összecsapást (0–0) azonban már kihagyta. A Manchester City sztárja hazautazott várandós feleségéhez, Shireenhez, aki napokon belül világra hozhatja első gyermeküket. Doku korábban jelezte: ha a baba a világbajnokság alatt érkezik, számára nem kérdés, hogy párja mellett lesz a nagy pillanatban – döntését a belga szövetség és a szakmai stáb is támogatja. Teljesen más véleményen van azonban France Pierron, a L’Équipe műsorvezetőnője, aki élesen bírálta a belga futballistát a döntése miatt.

Jérémy Doku hazautazott a foci-vb-ről, hogy a terhes felesége mellett lehessen Fotó: Jane Gershovich/ISI Photos / ISI Photos

Jérémy Doku gyermeke születése miatt utazott haza a vb-ről

Bár a legtöbben életük egyik legmeghatározóbb pillanataként tekintenek gyermekük születésére, a francia televíziós műsorvezető, France Pierron egészen másképp látja a helyzetet. A kétgyermekes újságírónő a L’Équipe de choc című műsorban keményen bírálta Jérémy Doku döntését.

Megszólalok, mert ez különösen felháborít. Nem tudom, hogy azért, mert nő vagyok, vagy mert szívtelen lennék, de nem értem. Undorító, hogy ott akarja hagyni a válogatottat. Cserben hagyod a csapatodat egy olyan dologért, mint a gyerekszületés? Az apa amúgy is haszontalan a szülés során, nem ő vágja el a köldökzsinórt, csak haszontalan statiszta.

- mondta a francia újságíró, majd hozzátette:

"A vb egy gyerekkori álom, több száz játékos ölne, hogy a helyében lehessen, ő pedig otthagy mindent, hogy ott legyen a gyereke születésénél. Nem hagyhat ki egy vb-meccset egy ilyen dolog miatt, miközben sokan hitelt vettek fel, hogy elutazhassanak Amerikába, ott lehessenek a stadionban és szurkoljanak neki”

🚨 France Pierron est SUSPENDUE D'ANTENNE par La Chaîne L'Équipe après ses propos polémiques sur Jérémy Doku 🇧🇪.



La journaliste ne présentera pas "L'Équipe de choc" ce lundi.



🗞️ @clem_garin pic.twitter.com/qnUXllrgX7 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 21, 2026

A felháborodást kiváltó kijelentések után Pierron a közösségi oldalán kért bocsánatot. Mint írta, „soha nem állt szándékában lebecsülni az apák szerepét vagy jelenlétének fontosságát partnerük és gyermekük mellett”. Az ügyben megszólalt a műsorvezetőt foglalkoztató L’Équipe is, amely szintén elnézést kért a történtekért. Francia sajtóértesülések szerint a csatorna határozatlan időre levette Pierront a képernyőről.