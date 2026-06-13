A Manchester Cityvel Bajnokok Ligája-győztes Joao Cancelo a tavaszi szezont az al-Hilaltól kölcsönben a Barcelonánál töltötte, és a katalánokkal bajnoki címet ünnepelhetett. A 32 éves szélső védő már a portugál válogatottra koncentrál, amely szerdán a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen kezdi meg a világbajnokságot. A Portugália egyik alapemberének számító Cancelo a start előtt visszaemlékezett édesanyjára, Filomenára aki 2013-ban a szeme láttára vesztette életét autóbalesetben. Az akkor 18 éves focista könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést, de a szintén a járműben ült öccséhez hasonlóan sosem feledi el azt a napot.

Joao Cancelo édesanyja halálát sosem felejti

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„Egy pillanat töredéke volt az, ami örökre megváltoztatta az életemet. Emlékszem néhány dologra: anyám utolsó sikolyára, és ahogy a testvérem sírt. Még csak gyerek volt, nyolcéves. Megpróbáltam felemelni az autót, hogy kihúzzam alóla anyámat, de nem tudtam" – idézte fel a portugáliai autópályán átélt tragikus éjszakát Joao Cancelo.

Joao Cancelo más szörnyűséget is átélt

Cancelóra később is rájárt a rúd, hiszen 2021 végén megverték és kirabolták őt az otthonában. A később verekedésbe is került hátvéd erre is kitért a nyilatkozatában.

„Az egyik rabló hátat fordított nekem, és úgy éreztem, itt a lehetőség, hogy tegyek valamit. Ma már bánom, hogy megtettem, de sikerült hátulról fejbe vágnom. Előreesett, és a kés a földre hullott. Elrúgtam a kést, és hirtelen egy vasrúddal fejbe vágtak. Ez a heg, ami a mai napig van a fejemen, ettől van. Nyolc öltésre volt szükségem. Aztán elájultam, és mikor felébredtem, egy kést szegeztek a nyakamhoz…” – mesélte a rablás körülményeit a védő.

Portugália ellenfele a vb K csoportjában a Kongói DK után Üzbegisztán és Kolumbia lesz még.