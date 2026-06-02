Ha már a pályán idén nem sikerült kitűnnie, az argentin támadó a megjelenésével próbál a figyelem középpontjába kerülni. Alejandro Garnacho, a Chelsea argentin támadója nem került be hazája világbajnoki keretébe, így a nyári szünidejét most pihenéssel és tetováltatással tölti. A mozirajongó Garnacho ezúttal Los Angelesben csináltatott egész hátas tetoválást, ezúttal Heath Ledger ikonikus Joker-karakterét varratta magára.

Alejandro Garnacho, a Chelsea támadója újabb darabbal bővítette egyre növekvő tetoválásgyűjteményét. A 21 éves argentin játékos legfrissebb mintája Heath Ledger ikonikus Joker-karakterét ábrázolja a The Dark Knight című filmből.

Alejandro Garnacho ezúttal egy Joker-tetoválással keltett feltűnést
Fotó: Henry Nicholls/AFP

Garnacho ezúttal a híres tetoválóművésszel, Joaquin Gangával csináltatta meg legújabb teli hátas tetoválását. Ganga a világ egyik legelismertebb művésze, korábbi ügyfelei között szerepel LeBron James, Drake, Post Malone és Lil Uzi Vert is, aki állítólag hat számjegyű összeget a tetoválóművész munkájáért. 

Garnacho lemaradt a vb-ről, helyette Joker-tetoválással vigasztalódott

A Los Angelesben dolgozó tetoválóművész egy videót is közzétett Alejandro Garnacho legújabb munkájáról. 

A Instagramon megosztott felvételen látható tetoválás Heath Ledger Jokerének arcképét ábrázolja, amint egy kártyát tart a kezében, valamint az ikonikus mondata, a „Why so serious?” is szerepel a kompozícióban. 

Alejandro Garnacho testét több tetoválás is díszíti: 

  • az alsó lábszárán gyermekkori kedvenc rajzfilmjének hőse, Tsubasa kapitány van felvarrva a focira épülő japán manga-sorozatból
  • a bal kezén Millie Bobby Brown arcképe is megtalálható a népszerű sci-fi sorozatból, a Stranger Thingsből
  • a jobb karján a Michael Scofield, Lincoln Burrows és Theodore 'T-Bag' Bagwell karakterei is láthatók a népszerű amerikai sorozatból, a Szökésből.

Olaszországba igazolhat az argentin támadó

Alejandro Garnacho tavaly nyáron 46 millió euróért igazolt a Manchester United csapatától a Chelsea-hez. A 21 éves támadónak azonban rendkívül gyenge szezonja volt, 24 mérkőzésen mindössze egy gólig jutott a Premier League-ben, így a londoni klubnál nem ragaszkodnak hozzá. 

A 21 éves játékos iránt állítólag Serie A-ben szereplő klubok érdeklődnek. A Napoli már tavaly is közel állt a szerződtetéséhez, idén nyáron viszont bekapcsolódhat a versenybe a Juventus, az AC Milan és az AS Roma is. 

 

