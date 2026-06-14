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Foci-vb 2026

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A németek kerete és menetrendje
2026.06.14. 15:55
A 4. nap eddig a meglepetésekről szólt
2026.06.14. 15:45
Skócia csak csalással tudott nyerni Haiti ellen?
2026.06.14. 15:35
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2026.06.14. 15:25
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Negyedik napjáhozérkezett a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Hajnalban már született meglepetés, az esti órákban pedig jön Németország és Hollandia is megkezdi szereplését a tornán.

Kövesse a világbajnokság legfontosabb híreit.

 

15:55
2026. június 14.
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A németek kerete és menetrendje

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány meglehetősen erős keretet rakott össze. Olyan világsztárok léphetnek pályára, mint Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Florian Wirtz. A budapesti BL-döntőben remek gólt szerző Kai Havertz. A Bayern München szupertehetsége, Jamal Musiala, de bent van a keretben a legendás kapus, Manuel Neuer is.

Németország Curacao ellen kezd vasárnap, 20-án majd Elefántcsontparttal, 25-én pedig Ecuadorral játszik a foci-vb csoportkörében.
 

15:45
2026. június 14.
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A 4. nap eddig a meglepetésekről szólt

Ki gondolta volna, hogy a labdarúgó-világbajnokság első napjaiban is történnek meglepetések? Nos, Katar, Marokkó és Ausztrália is meglepte a nagyérdeműt, bőven volt miről beszélgetnie Lantos Gábornak és Novák Miklósnak az Origo és a Magyar Nemzet közös, foci-vb-s videoműsorának újabb részében.

Vinicius Junior of Brazil, during a match, between Brazil and Morrocos , valid of the first round of Group C of the 2026 FIFA World Cup took place at the MetLife Stadium, in New Jersey, USA, on Saturday night, the 13th. (Photo by Eduardo Carmim / Brazil Photo Press via AFP)
A Real Madrid sztárja, Vinícius JR. a 2026-os világbajnokságon.
Fotó: EDUARDO CARMIM / BRAZIL PHOTO PRESS

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15:35
2026. június 14.
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Skócia csak csalással tudott nyerni Haiti ellen?

A rosszul alvók vagy az éjszakai műszakban dolgozók előnyben voltak a skótok mérkőzésén. A Skócia-Haiti meccset az előbbiek nyerték meg 1-0-ra, ugyanakkor úgy tűnik, a játékvezetők nem adtak meg egy tizenegyest a találkozón.

Haiti's forward #20 Frantzdy Pierrot (bottom) and Scotland's defender #22 Nathan Patterson fight for the ball during the 2026 World Cup Group C football match between Haiti and Scotland at the Boston Stadium in Foxborough on June 13, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Haiti 20-as számú csatára, Frantzdy Pierrot (alul) és Skócia 22-es számú védője, Nathan Patterson a labdáért küzd a 2026-os labdarúgó-világbajnokság C csoportjának Haiti és Skócia közötti mérkőzésén
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

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15:25
2026. június 14.
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Vasárnap öt mérkőzést játszanak, de ebből három végeredménye már ismert.

19 órától Németország is megkezdi szereplését a vb-n, Julian Nagelsmann csapata Curacao válogatottja ellen lép pályára.
22 órától pedig Hollandia - Japán mérkőzést rendeznek.

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