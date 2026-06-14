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A németek kerete és menetrendje
Julian Nagelsmann szövetségi kapitány meglehetősen erős keretet rakott össze. Olyan világsztárok léphetnek pályára, mint Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Florian Wirtz. A budapesti BL-döntőben remek gólt szerző Kai Havertz. A Bayern München szupertehetsége, Jamal Musiala, de bent van a keretben a legendás kapus, Manuel Neuer is.
Németország Curacao ellen kezd vasárnap, 20-án majd Elefántcsontparttal, 25-én pedig Ecuadorral játszik a foci-vb csoportkörében.
A 4. nap eddig a meglepetésekről szólt
Ki gondolta volna, hogy a labdarúgó-világbajnokság első napjaiban is történnek meglepetések? Nos, Katar, Marokkó és Ausztrália is meglepte a nagyérdeműt, bőven volt miről beszélgetnie Lantos Gábornak és Novák Miklósnak az Origo és a Magyar Nemzet közös, foci-vb-s videoműsorának újabb részében.
Skócia csak csalással tudott nyerni Haiti ellen?
A rosszul alvók vagy az éjszakai műszakban dolgozók előnyben voltak a skótok mérkőzésén. A Skócia-Haiti meccset az előbbiek nyerték meg 1-0-ra, ugyanakkor úgy tűnik, a játékvezetők nem adtak meg egy tizenegyest a találkozón.
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Vasárnap öt mérkőzést játszanak, de ebből három végeredménye már ismert.
- Brazília csak 1–1-es döntetlennel kezdett a világbajnokságon Marokkó ellen.
- Skócia 1–0-ra nyert Haiti ellen.
- A nap eddigi legnagyobb meglepetését okozva, Ausztrália 2–0-ra győzött Törökország ellen.
19 órától Németország is megkezdi szereplését a vb-n, Julian Nagelsmann csapata Curacao válogatottja ellen lép pályára.
22 órától pedig Hollandia - Japán mérkőzést rendeznek.
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