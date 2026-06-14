Julian Nagelsmann szövetségi kapitány meglehetősen erős keretet rakott össze. Olyan világsztárok léphetnek pályára, mint Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Florian Wirtz. A budapesti BL-döntőben remek gólt szerző Kai Havertz. A Bayern München szupertehetsége, Jamal Musiala, de bent van a keretben a legendás kapus, Manuel Neuer is.

Germany's group stage fixtures at the 2026 FIFA World Cup:



◉ 14/06: vs. Curaçao 🇨🇼

◉ 20/06: vs. Côte d'Ivoire 🇨🇮

◉ 25/06: vs. Ecuador 🇪🇨



Do the four time winners have what it takes to win a fifth? 🏆 pic.twitter.com/VlB1JoiloV — Squawka (@Squawka) June 14, 2026

Németország Curacao ellen kezd vasárnap, 20-án majd Elefántcsontparttal, 25-én pedig Ecuadorral játszik a foci-vb csoportkörében.

