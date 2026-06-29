José Mourinho az egykori angol csatár, Adebayo Akinfenwa Beast Mode On című podcastjében beszélt erről mosolyogva, de teljes őszinteséggel.

José Mourinho nyíltan a saját focistái ellen drukkol a foci-vb-n

Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

Mit kíván José Mourinho a Real-sztároknak?

Az igazat akarjátok hallani? Azt kívánom, hogy a Real Madrid játékosai veszítsenek, és menjenek szabadságra. Azt szeretném, ha minél hamarabb visszatérnének a szezon előtti felkészülésre"

– fogalmazott a 63 éves edző.

A portugál szakember szerint ennek egyszerű oka van: minél tovább jutnak a válogatottak a világbajnokságon, annál később csatlakozhatnak a klubhoz a játékosok.

Mourinho viszont szeretné már a felkészülés első napjaitól együtt dolgozni teljes keretével, hogy minél gyorsabban átadhassa elképzeléseit.

Erre azonban kevés az esély, hiszen a Real Madrid számos kulcsjátékosa még versenyben van a világbajnokságon.

Az egyenes kiesés szakaszba már biztosan bejutott Vinícius Júnior és Endrick Brazíliával, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni és Ibrahima Konaté Franciaországgal, Antonio Rüdiger Németországgal, Brahim Díaz Marokkóval, Jude Bellingham Angliával, Marc Cucurella Spanyolországgal, Bernardo Silva Portugáliával és Thibaut Courtois Belgiummal.

Csak Arda Güler Törökországgal, valamint Federico Valverde Uruguayjal búcsúzott hamarabb, így ők térhetnek vissza elsőként Madridba.

Mourinhónak tehát minden bizonnyal türelmesnek kell lennie, hiszen a keret jelentős része még hosszabb ideig a világbajnokságon szerepelhet. Ez ugyan aligha felel meg az elképzeléseinek, de egy sikeres nemzetközi torna ára gyakran éppen a rövidebb nyári felkészülés.