Az angol válogatott sztárja, Jude Bellingham közvetlenül a szünet előtt keményen odalépett Jerome Opokunak, ami miatt a ghánai játékosok és a stábtagok is hevesen reklamáltak. A Real Madrid középpályása megúszta a sárga lapot, de az indulatok ezzel még csak fokozódtak.

Jude Bellinghamnél elszakadt a cérna az Anglia-Ghána meccsen

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Jude Bellingham összebalhézott a ghánaiakkal

A játékosok már az öltöző felé tartottak, amikor Bellingham szóváltásba keveredett John Paintsil segédedzővel.

A televíziós felvételek alapján mindkét fél trágár kifejezésekkel sértegette a másikat,

majd pillanatok alatt tömegjelenet alakult ki. A ghánai szövetségi kapitány, Carlos Queiroz is bekapcsolódott a vitába, és a beszámolók szerint megpróbálta számon kérni az angol futballistát. A stábtagoknak kellett visszatartaniuk a portugál szakembert, miközben az angolok részéről Morgan Rogers és Anthony Barry igyekezett lecsillapítani Bellinghamet.

What did Bellingham say to Ghana’s 🇬🇭Technical team to get them this angry?🤔 pic.twitter.com/q5I8PLhwSC — ᗰᖇ.ᗰOᖇᗩᒪE 🇬🇭 (@niiamon66) June 23, 2026

Jude Bellingham lett a meccs embere?

A találkozó végül gól nélküli döntetlennel zárult, ami csalódást keltett az angoloknál, hiszen a torna első mérkőzésén még magabiztos győzelmet arattak Horvátország ellen.

A feszültség a lefújás után sem csillapodott teljesen. Queiroz később azt mondta, csupán arra akarta figyelmeztetni Bellinghamet, hogy a szabálytalansága akár sárga lapot is érhetett volna. Szerinte a játékos rosszul reagált, ebből alakult ki a konfliktus.

Érdekesség, hogy a Real klasszisát választották meg a meccs emberének.

Ezzel kapcsolatban Bellingham azt mondta, nem érdemelte meg az elismerést,

amelyet szerinte valamelyik ghánai játékosnak kellett volna kapnia.