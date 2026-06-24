Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az angol válogatott nem tudta legyőzni Ghánát a labdarúgó-világbajnokságon. A félidőben ráadásul a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham kemény összetűzésbe keveredett az afrikai csapat stábjával.

Az angol válogatott sztárja, Jude Bellingham közvetlenül a szünet előtt keményen odalépett Jerome Opokunak, ami miatt a ghánai játékosok és a stábtagok is hevesen reklamáltak. A Real Madrid középpályása megúszta a sárga lapot, de az indulatok ezzel még csak fokozódtak.

Jude Bellingham (England) gestures during Group L FIFA World Cup 2026, England and Ghana, Boston Stadium, Boston, USA on June 23 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Jude Bellinghamnél elszakadt a cérna az Anglia-Ghána meccsen
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Jude Bellingham összebalhézott a ghánaiakkal

A játékosok már az öltöző felé tartottak, amikor Bellingham szóváltásba keveredett John Paintsil segédedzővel. 

A televíziós felvételek alapján mindkét fél trágár kifejezésekkel sértegette a másikat, 

majd pillanatok alatt tömegjelenet alakult ki. A ghánai szövetségi kapitány, Carlos Queiroz is bekapcsolódott a vitába, és a beszámolók szerint megpróbálta számon kérni az angol futballistát. A stábtagoknak kellett visszatartaniuk a portugál szakembert, miközben az angolok részéről Morgan Rogers és Anthony Barry igyekezett lecsillapítani Bellinghamet.

Jude Bellingham lett a meccs embere?

A találkozó végül gól nélküli döntetlennel zárult, ami csalódást keltett az angoloknál, hiszen a torna első mérkőzésén még magabiztos győzelmet arattak Horvátország ellen. 

A feszültség a lefújás után sem csillapodott teljesen. Queiroz később azt mondta, csupán arra akarta figyelmeztetni Bellinghamet, hogy a szabálytalansága akár sárga lapot is érhetett volna. Szerinte a játékos rosszul reagált, ebből alakult ki a konfliktus.

Érdekesség, hogy a Real klasszisát választották meg a meccs emberének

Ezzel kapcsolatban Bellingham azt mondta, nem érdemelte meg az elismerést, 

amelyet szerinte valamelyik ghánai játékosnak kellett volna kapnia.

  • Kapcsolódó cikkek
Cristiano Ronaldót Lionel Messiről kérdezték, a reakciója mindent visz – videó
Brutális nyomás alatt roppant meg Kongó – Kolumbia már továbbjutó
Modric történelmet írt, Panama pedig összeroppant Torontóban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!