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A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát a világbajnokság nyitómérkőzésén, a találkozó azonban korántsem sem nyűgözött le mindenkit. A mérkőzés után a Liverpool korábbi sikeredzője, Jürgen Klopp kemény kritikát fogalmazott meg.

A Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó Jürgen Klopp jelenleg szakértőként van jelen a világbajnokságon. A Liverpool korábbi edzője a Mexikó-Dél-Afrika nyitómérkőzést a német Magenta TV stúdiójában nézte, és természetesen elemezte is a történéseket.

Jürgen Klopp szakértőként van jelen a foci-vb-n
Jürgen Klopp szakértőként van jelen a foci-vb-n
Fotó: EDUARDO CARMIM / BRAZIL PHOTO PRESS

Jürgen Klopp lesújtó véleményt mondott a világbajnokság nyitómérkőzéséről

A Dortmund és a Liverpool egykori sikerkovácsa nem volt maradéktalanul elégedett a látottakkal, különösen a mexikói csapatkapitány, Cesar Montes hosszabbításban kapott piros lapját találta érthetetlennek.

Ez a szituáció egy kicsit jól összefoglalja az egész mérkőzést. Taktikailag egyszerűen szörnyű volt! Egyik csapat sem játszott jól

 – mondta Klopp.

A német szakember arra utalt, hogy Mexikó már 2-0-ra vezetett – ráadásul a 84. percben a dél-afrikai csapat 9 emberre fogyatkozott – mégis hagyta, hogy az ellenfele veszélyes kontrát vezessen. Montes végül csak szabálytalanul tudta megállítani a gólhelyzetben kilépő támadót, ezért kapott piros lapot, ami miatt akár akár a csoportkör hátralévő mérkőzéseiről is eltilthatják. Klopp szerint a legnagyobb probléma a csapatok védekezésében keresendő.

Cesar Montes of Mexico and Khuliso Mudau of South Africa compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Az ominózus jelenet, am Klopp szerint teljesen felesleges volt
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

„Tizenegy játszik a kilenc ellen, és mégis lekontrázzák őket. Miért? Mert a védősor túlságosan is mélyen helyezkedett. Ez az egész meccsen probléma volt, az egyetlen szerencséjük, hogy Dél-Afrika nem tudta ezt kihasználni” – fogalmazott Klopp.

A kritikák sora itt még nem ért véget. A ZDF szakértőjeként dolgozó világbajnok Christoph Kramer szerint a találkozó messze elmaradt a várakozásoktól.

„Valahogy azt érezte az ember, hogy ez egy különleges alkalom, ezért nagy intenzitást vártam, és azt, hogy nagyobb területek nyílnak majd meg a pályán. Azt hittem, kemény párharcok lesznek, de ez egyáltalán nem történt meg. Nagyszerű, hogy ezek a csapatok itt lehetnek, de ez inkább egy jótékonysági mérkőzésre hasonlított” – mondta Kramer.

A Freiburg korábbi korábbi edzője, Christian Streich szintén többet remélt a vb első mérkőzésétől.

„Csalódott voltam Dél-Afrika miatt, mert azt gondoltam, szervezettebbek lesznek és jobban küzdenek majd” – fogalmazott a német szakember.

Bár Mexikó győzelemmel rajtolt a világbajnokságon, a szakértők véleménye szerint a torna első mérkőzése nem a minőségi játék miatt marad emlékezetes.

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