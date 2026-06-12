A Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó Jürgen Klopp jelenleg szakértőként van jelen a világbajnokságon. A Liverpool korábbi edzője a Mexikó-Dél-Afrika nyitómérkőzést a német Magenta TV stúdiójában nézte, és természetesen elemezte is a történéseket.

Jürgen Klopp szakértőként van jelen a foci-vb-n

Fotó: EDUARDO CARMIM / BRAZIL PHOTO PRESS

Jürgen Klopp lesújtó véleményt mondott a világbajnokság nyitómérkőzéséről

A Dortmund és a Liverpool egykori sikerkovácsa nem volt maradéktalanul elégedett a látottakkal, különösen a mexikói csapatkapitány, Cesar Montes hosszabbításban kapott piros lapját találta érthetetlennek.

Ez a szituáció egy kicsit jól összefoglalja az egész mérkőzést. Taktikailag egyszerűen szörnyű volt! Egyik csapat sem játszott jól

– mondta Klopp.

A német szakember arra utalt, hogy Mexikó már 2-0-ra vezetett – ráadásul a 84. percben a dél-afrikai csapat 9 emberre fogyatkozott – mégis hagyta, hogy az ellenfele veszélyes kontrát vezessen. Montes végül csak szabálytalanul tudta megállítani a gólhelyzetben kilépő támadót, ezért kapott piros lapot, ami miatt akár akár a csoportkör hátralévő mérkőzéseiről is eltilthatják. Klopp szerint a legnagyobb probléma a csapatok védekezésében keresendő.

Az ominózus jelenet, am Klopp szerint teljesen felesleges volt

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

„Tizenegy játszik a kilenc ellen, és mégis lekontrázzák őket. Miért? Mert a védősor túlságosan is mélyen helyezkedett. Ez az egész meccsen probléma volt, az egyetlen szerencséjük, hogy Dél-Afrika nem tudta ezt kihasználni” – fogalmazott Klopp.

A kritikák sora itt még nem ért véget. A ZDF szakértőjeként dolgozó világbajnok Christoph Kramer szerint a találkozó messze elmaradt a várakozásoktól.

„Valahogy azt érezte az ember, hogy ez egy különleges alkalom, ezért nagy intenzitást vártam, és azt, hogy nagyobb területek nyílnak majd meg a pályán. Azt hittem, kemény párharcok lesznek, de ez egyáltalán nem történt meg. Nagyszerű, hogy ezek a csapatok itt lehetnek, de ez inkább egy jótékonysági mérkőzésre hasonlított” – mondta Kramer.

A Freiburg korábbi korábbi edzője, Christian Streich szintén többet remélt a vb első mérkőzésétől.

„Csalódott voltam Dél-Afrika miatt, mert azt gondoltam, szervezettebbek lesznek és jobban küzdenek majd” – fogalmazott a német szakember.