A Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó Jürgen Klopp jelenleg szakértőként van jelen a világbajnokságon. A Liverpool korábbi edzője a Mexikó-Dél-Afrika nyitómérkőzést a német Magenta TV stúdiójában nézte, és természetesen elemezte is a történéseket.
Jürgen Klopp lesújtó véleményt mondott a világbajnokság nyitómérkőzéséről
A Dortmund és a Liverpool egykori sikerkovácsa nem volt maradéktalanul elégedett a látottakkal, különösen a mexikói csapatkapitány, Cesar Montes hosszabbításban kapott piros lapját találta érthetetlennek.
Ez a szituáció egy kicsit jól összefoglalja az egész mérkőzést. Taktikailag egyszerűen szörnyű volt! Egyik csapat sem játszott jól
– mondta Klopp.
A német szakember arra utalt, hogy Mexikó már 2-0-ra vezetett – ráadásul a 84. percben a dél-afrikai csapat 9 emberre fogyatkozott – mégis hagyta, hogy az ellenfele veszélyes kontrát vezessen. Montes végül csak szabálytalanul tudta megállítani a gólhelyzetben kilépő támadót, ezért kapott piros lapot, ami miatt akár akár a csoportkör hátralévő mérkőzéseiről is eltilthatják. Klopp szerint a legnagyobb probléma a csapatok védekezésében keresendő.
„Tizenegy játszik a kilenc ellen, és mégis lekontrázzák őket. Miért? Mert a védősor túlságosan is mélyen helyezkedett. Ez az egész meccsen probléma volt, az egyetlen szerencséjük, hogy Dél-Afrika nem tudta ezt kihasználni” – fogalmazott Klopp.
A kritikák sora itt még nem ért véget. A ZDF szakértőjeként dolgozó világbajnok Christoph Kramer szerint a találkozó messze elmaradt a várakozásoktól.
„Valahogy azt érezte az ember, hogy ez egy különleges alkalom, ezért nagy intenzitást vártam, és azt, hogy nagyobb területek nyílnak majd meg a pályán. Azt hittem, kemény párharcok lesznek, de ez egyáltalán nem történt meg. Nagyszerű, hogy ezek a csapatok itt lehetnek, de ez inkább egy jótékonysági mérkőzésre hasonlított” – mondta Kramer.
A Freiburg korábbi korábbi edzője, Christian Streich szintén többet remélt a vb első mérkőzésétől.
„Csalódott voltam Dél-Afrika miatt, mert azt gondoltam, szervezettebbek lesznek és jobban küzdenek majd” – fogalmazott a német szakember.
Bár Mexikó győzelemmel rajtolt a világbajnokságon, a szakértők véleménye szerint a torna első mérkőzése nem a minőségi játék miatt marad emlékezetes.
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