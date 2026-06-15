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A Liverpool korábbi edzője kínos helyzetbe került a foci-vb-n. Jürgen Klopp élő adásban kért bocsánatot Julian Nagelsmanntól, miután egy félreérthető megjegyzésével találgatásokat indított el a német szövetségi kapitány jövőjéről.

A német válogatott Curaçao elleni, 7-1-es győzelme után Jürgen Klopp a MagentaTV szakértőjeként magyarázkodott. A korábbi BL-győztes edző korábban úgy fogalmazott, hogy „szerencsére még Julian Nagelsmann állítja össze a csapatot”, a mondatban szereplő „még” azonban sokak szerint arra utalhatott, hogy Nagelsmann helye nem teljesen biztos a válogatott élén.

Jürgen Klopp elnézést kért a német kapitánytól Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Jürgen Klopp elnézést kért a német kapitánytól
Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jürgen Klopp kellemetlen helyzetbe hozta magát

Klopp később belátta, hogy rosszul fogalmazott, és nyilvánosan elnézést kért.

„Holnapután 59 éves leszek, de még mindig idióta vagyok” – mondta önkritikusan Klopp, aki hozzátette, legszívesebben arcon ütötte volna magát a szerencsétlen megjegyzése miatt.

A német futball egyik legnagyobb alakjának szavai azért is kaptak nagy visszhangot, mert Klopp nevét korábban többször is összefüggésbe hozták a német válogatott kispadjával. Nagelsmann végül humorral kezelte a helyzetet, de a történtek így is nagy port kavartak a németek világbajnoki rajtja után.

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