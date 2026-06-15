A német válogatott Curaçao elleni, 7-1-es győzelme után Jürgen Klopp a MagentaTV szakértőjeként magyarázkodott. A korábbi BL-győztes edző korábban úgy fogalmazott, hogy „szerencsére még Julian Nagelsmann állítja össze a csapatot”, a mondatban szereplő „még” azonban sokak szerint arra utalhatott, hogy Nagelsmann helye nem teljesen biztos a válogatott élén.

Jürgen Klopp elnézést kért a német kapitánytól

Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jürgen Klopp kellemetlen helyzetbe hozta magát

Klopp később belátta, hogy rosszul fogalmazott, és nyilvánosan elnézést kért.

„Holnapután 59 éves leszek, de még mindig idióta vagyok” – mondta önkritikusan Klopp, aki hozzátette, legszívesebben arcon ütötte volna magát a szerencsétlen megjegyzése miatt.

A német futball egyik legnagyobb alakjának szavai azért is kaptak nagy visszhangot, mert Klopp nevét korábban többször is összefüggésbe hozták a német válogatott kispadjával. Nagelsmann végül humorral kezelte a helyzetet, de a történtek így is nagy port kavartak a németek világbajnoki rajtja után.