Kanada eddig valamennyi világbajnoki szereplésével történelmet írt. Az 1986-os mexikói tornán története során először jutott ki a vb-re, a 2022-es katari világbajnokságon Alphonso Davies révén megszerezte első vb-gólját, a mostani tornán pedig újabb két mérföldkövet is elért. Társrendezőként először jutott tovább a csoportkörből, majd története első egyenes kieséses mérkőzését is megnyerte.

Kanada bejutott a legjobb 16 közé, a szurkolók nem hittek a szemüknek Fotó: Sterling Lorence - FIFA / FIFA

Kanada bejutott a legjobb 16 közé

Nem csoda, hogy a Dél-Afrika elleni 1–0-s vasárnapi győzelem után Kanada-szerte népünnepély kezdődött. A szurkolók ellepték az utcákat, órákkal a lefújás után is énekeltek és táncoltak, ünnepelve a futballtörténelmi sikert. És még nincs vége: a kanadai válogatott szombaton Houstonban a holland–marokkói párharc győztesével mérkőzik meg a negyeddöntőbe jutásért a foci-vb-n.

Galéria a kanadai ünnepről

Galériánk a kanadaiak népünnepélyéről az alábbi fotóra kattintva nézhető végig: