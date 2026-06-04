Roy Keane, a Manchester United legendás középpályásának lánya 2024-ben köteleződött el, amikor Olaszországban igent mondott Taylor Harwood-Bellis leánykérésére. Leahnak és az angol másodosztályú Southampton játékosának azóta egy kislányuk is született, Iris, szombaton pedig időt szakítottak az esküvőre is.
Milyen lehet Roy Keane apósként?
Leah Keane az Instagram oldalán számos fotót megosztott a csodálatos napjukról, amelyet Bristolhoz közel, egy luxusrendezvényházban rendeztek meg. A Daily Mail cikke szerint a Manchester United legendás focistája is ott volt a helyszínen, s természetesen ő kísérte lányát az oltárhoz.
Taylor Harwood-Bellis nehéz idényen van túl, hiszen csapatát kémkedés miatt zárták ki az angol másodosztályú rájátszásból, így csak csapatváltás esetén tudna visszatérni a Premier League-be. Minden bizonnyal ezen a napon nem a klubját érintő nehézségekkel, hanem a családjával foglakozott, de vajon milyen lehet egy lyan após, mint maga Roy Keane?
Ez jó dolog, és természetesen sok tanácsot is kapok tőle. Ő az egyik olyan ember, a közvetlen családomat leszámítva, akiről biztosan tudom, hogy csak az én érdekeimet szolgálja
− mondta egy korábbi interjújában Harwood-Bellis. − A tanácsai alapján tudom, hogy mindig a szívén viseli a sorsomat, a döntéseimben pedig mindig segített” − tette hozzá az angol válogatott sztár, akiről Keane úgy fogalmazott, hogy kedves srác és a családja kiváló munkát végzett vele.
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