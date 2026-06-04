Roy Keane, a Manchester United legendás középpályásának lánya 2024-ben köteleződött el, amikor Olaszországban igent mondott Taylor Harwood-Bellis leánykérésére. Leahnak és az angol másodosztályú Southampton játékosának azóta egy kislányuk is született, Iris, szombaton pedig időt szakítottak az esküvőre is.

Roy Keane október után ismét esküvőn

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Milyen lehet Roy Keane apósként?

Leah Keane az Instagram oldalán számos fotót megosztott a csodálatos napjukról, amelyet Bristolhoz közel, egy luxusrendezvényházban rendeztek meg. A Daily Mail cikke szerint a Manchester United legendás focistája is ott volt a helyszínen, s természetesen ő kísérte lányát az oltárhoz.

Taylor Harwood-Bellis nehéz idényen van túl, hiszen csapatát kémkedés miatt zárták ki az angol másodosztályú rájátszásból, így csak csapatváltás esetén tudna visszatérni a Premier League-be. Minden bizonnyal ezen a napon nem a klubját érintő nehézségekkel, hanem a családjával foglakozott, de vajon milyen lehet egy lyan após, mint maga Roy Keane?

Ez jó dolog, és természetesen sok tanácsot is kapok tőle. Ő az egyik olyan ember, a közvetlen családomat leszámítva, akiről biztosan tudom, hogy csak az én érdekeimet szolgálja

− mondta egy korábbi interjújában Harwood-Bellis. − A tanácsai alapján tudom, hogy mindig a szívén viseli a sorsomat, a döntéseimben pedig mindig segített” − tette hozzá az angol válogatott sztár, akiről Keane úgy fogalmazott, hogy kedves srác és a családja kiváló munkát végzett vele.