A Liverpool vezetősége két szezon után menesztette Arne Slotot. Kerkez Milos bátyja, Kerkez Marko szemmel láthatóan örült a döntésnek, mert a közösségi médiában kedvelte a klub által megosztott bejegyzést, ami az edző sorsára vonatkozott.

Arne Slot az első liverpooli szezonjában Premier League-et nyert, ám a második idénye nagyon gyengén sikerült. A csapat trófea nélkül zárta az évadot, és csupán az ötödik helyen végzett a tabellán, igaz, legalább a Bajnokok Ligájában indulhat. A Liverpool két magyarja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos jól teljesített, ám az angol klub csapatként nagyot bukott. Ennek ellenére sokáig úgy tűnt, Slot megtarthatja az állását, de a vezetőség később mégis úgy döntött, hogy edzőváltásra van szükség.

Kerkez Milos alapemberré vált Arne Slot Liverpooljában
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Kerkez Milos bátyja örült Arne Slot távozásának?

A magyar válogatott balhátvéd bátyja, a Görögországban futballozó Kerkez Marko szemmel láthatóan örült Slot menesztésének. 

A 25 éves játékos – aki szintén bal oldali védő – kedvelte a Liverpool hivatalos közösségi oldalán megjelent bejegyzést, amelyben a klub bejelentette, hogy elküldi a holland trénert 

– vette észre a Ripost.

Azt nem tudni, hogy a Liverpool játékosa is örül-e a klub döntésének. Kerkez Milos tavaly nyáron a Bournemouth csapatától igazolt a PL-címvédőjéhez, amelyben idővel alapemberré vált, és Slot többször is elismerően beszélt róla. Az új edző személye még nem ismert, bár nagy esély van rá, hogy éppen a Bournemouth-nál dolgozó Andoni Iraola lesz a befutó, így Kerkez korábbi edzőjével dolgozhatna újra.

