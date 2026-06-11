A magyar labdarúgó-válogatott kedden lejátszotta idei utolsó felkészülési mérkőzését is, Marco Rossi csapata a második félidőben fordított Kazahsztán ellen Debrecenben, és végül 3-1-re nyert. A magyar válogatottban ezen a mérkőzésen Sallai Roland és Kerkez Milos nem játszott, sőt már a hétvégén elhagyták az edzőtábort. Sallai esetében sérülésről volt szó, még a finnek elleni győzelem során kapott egy rúgást, Kerkez viszont az MLSZ tájékoztatása szerint magánéleti okok miatt hagyta ki a kazahok elleni találkozót.

Kerkez Milos magánéleti okok miatt hagyta ki a válogatott utolsó mérkőzését júniusban Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Hol járt Kerkez Milos?

A Liverpool balhátvédje ebből kifolyólag minden bizonnyal nem tekintette meg Debrecenben a magyar válogatott mérkőzését.

Kerkez szerdán már a spanyol szigetről, Mallorcáról posztolt az Instagramon, amely a labdarúgók körében is népszerű nyaralási célpont az idény végén.

Ebből a szempontból érdekes, hogy Kerkez hivatalosan magánéleti okok miatt hagyta el a válogatottat az utolsó felkészülési mérkőzés előtt.

Kerkez Milos Mallorcán piheni ki a hosszú idényt

Fotó: Instagram/miloskerkez

Kerkezzel ment nyaralni bátyja is, Marko – aki egyébként szintén profi futballista, a görög Arisz Szaloniki együttesében játszik. Bátyja is megosztott egy képet Instagramon, amelyen látszik, noha már a Liverpool játékosánál a kikapcsolódás az elsődleges, így is elmentek focizni és igyekszik formában tartani magát.

A 22 éves védőnek van is mit kipihenni, a Transfermarkt adatai szerint első liverpooli idényében minden sorozatot figyelembe véve 48 mérkőzésen játszott, azaz 3218 játékpercet töltött a pályán. Viszonyításképpen: Szoboszlai Dominiknél ez a szám 53 mérkőzés és 4736 játékperc.