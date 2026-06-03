Király Gábor egykori csapata, az 1860 München közel egy évtizede, 2017 májusában hasonló drámai körülmények közé került, amikor kiesett a német másodosztályból (Bundesliga 2). A klubot azonban megfosztották a harmadosztály licencétől, így a következő idényt a negyedik vonalban kezdte meg. A legendás magyar kapus ekkor már nem volt a csapat tagja, ugyanis 2009 és 2014 között erősítette a bajor együttest, amelynél közönségkedvencként 168 bajnokin állt a kapuban.

Király Gábor öt éven át játszott az 1860 München csapatában

Fotó: ANDREAS GEBERT / DPA

Amatőr bajnokságba süllyedt Király Gábor korábbi csapata

A szebb napokat is megélt müncheni klub most ismét válságba került. A vezetőség ugyan az utolsó pillanatig reménykedett a megmenekülésben, ám a licenc megszerzéséhez szükséges 2,7 millió euró végül nem érkezett meg a klub számlájára. A német sajtó szerint a többségi tulajdonos, Hasan Ismaik korábban váratlanul visszavonta az ehhez szükséges kölcsönt, és végül nem biztosította a hiányzó összeget.

Bayern's city rivals 1860 Munich have been relegated to the Regionalliga after being denied the licence to play in the 3. Liga for failing to provide the necessary €2.7m. it's still completely unclear whether club shareholder Hasan Ismaik will provide the necessary funds for the… pic.twitter.com/UZ5cm6j1i6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2026

Már a csőd réme is fenyegeti a korábbi Bundesliga-bajnokot

A „Löwen”, vagyis az Oroszlánok becenévre hallgató együttes így visszasüllyedt a német amatőr futballba. Sőt, a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyelőre az sem biztos, hogy a klub rendelkezésre áll-e a Regionalligában való induláshoz szükséges összeg, ami nagyjából egymillió euró. A Bild információi szerint amennyiben a müncheniek számlájára ez a pénzmennyiség sem érkezik meg, úgy a klubot akár csődeljárás is fenyegetheti.

A 1860 München elnöke, Gernot Mang csalódottságának adott hangot a történtek miatt.

„Különösen csalódást keltő ez a fejlemény, mert a klubvezetés és az anyaegyesület képviselői is bíztak abban, hogy a korábban tett pénzügyi ígéret teljesülni fog” – mondta a klubelnök.

A következő szezontól már negyedosztályú meccseknek adhat otthont München harmadik legnagyobb labdarúgó-stadionja, a Grünwalder Stadion

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Manfred Paula ügyvezető szintén sajnálatát fejezte ki, amiért a finanszírozási vállalás nem valósult meg. Hozzátette, most minden energiájukkal azon vannak, hogy a lehető legerősebb keretet állítsák össze a negyedosztály új idényére.

A helyzet azért is tragikus a szurkolóknak, mert a 1860 München korábban hosszú éveken át a német futball egyik meghatározó szereplője volt. A klub 1966-ban német bajnoki címet nyert, 1965-ben pedig kupagyőztes lett.