A belga klub arról adott tájékoztatást a hivatalos honlapján, hogy kétéves szerződést kötöttek az U15-től az U21-ig minden korosztályos válogatottban számításba vett Kovács Mátyással, további egyéves hosszabbítási opcióval.

Kovács Mátyás a belga első osztályba igazolt

Fotó: raal.be

A RAAL La Louviére az előző szezonban a 16 csapatos belga bajnokság alapszakaszában az utolsó előtti helyen végzett, az alsóházi rájátszásban azonban bebiztosította bennmaradását.

Kovács Mátyás a belga első osztályban folytatja

Kovács Mátyás a 2018/19-es szezonban került az MTK akadémiájára, ahol végigjárta a ranglétrát, és pályára lépett az UEFA Ifjúsági Ligában is, ahol két gólt szerzett. A felnőttek között a 2021/22-es idényben mutatkozott be az akkor élvonalbeli csapatban, majd a következő szezonban, már hétszer volt eredményes a másodosztályban.

Kovács Mátyás 33 alkalommal lépett pályára az NB I-ben az MTK Budapest színeiben.

Nehéz szavakba önteni, mit jelent számomra az MTK, hiszen a pályafutásom meghatározó része ehhez a klubhoz kötődik. Rengeteget kaptam a klubtól az évek során, ezért szeretném megköszönni a vezetőknek, az edzőimnek és minden munkatársnak azt a bizalmat és támogatást, amely végigkísérte az utamat”

– olvasható Kovács Mátyás búcsúüzenet az MTK Budapest honlapján.

„Külön köszönettel tartozom a szurkolóknak és az egész MTK közösségnek. Mindig éreztem a szeretetüket, a biztatásukat, és büszkeséggel tölt el, hogy ezt a klubot képviselhettem. Most új fejezet kezdődik az életemben, de az MTK mindig különleges helyet fog elfoglalni a szívemben. Hálás vagyok minden pillanatért, és kívánom, hogy a klub előtt még sok sikeres év álljon” – tette hozzá a 22 éves játékos.

Kovács Mátyás a legutóbbi két szezonban kölcsönben szerepelt: előbb az akkor még élvonalbeli Fehérvár FC-nél, majd legutóbb az FC Kosicénél, amelyben 38 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett és 9 gólpasszt adott.