Egy forrás úgy fogalmazott, hogy Kyle Walker családja számára különösen fontos pillanat ez, hiszen „most, hogy a kislányuk is megérkezett, úgy érzik, teljessé vált a család”. Hozzátette, hogy a fiúk is rendkívül izgatottak és boldogok az új jövevény érkezése miatt.

Kyle Walker ötödik gyermekének adott életet felesége, Annie Kilner

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Vége a balhéknak Kyle Walker körül?

Walker számára az elmúlt hónapok egyébként is jelentős változásokat hoztak.

A Burnley játékosa márciusban jelentette be, hogy visszavonul a nemzeti csapattól, lezárva ezzel egy több mint másfél évtizedes válogatott pályafutást. A védő 2011-ben, mindössze 21 évesen mutatkozott be Anglia színeiben Spanyolország ellen, és összesen 96 alkalommal ölthette magára a címeres mezt.

Pályafutása során öt nagy nemzetközi tornán szerepelt, a 2016 és 2024 közötti időszakban 24 mérkőzésen lépett pályára világ- és Európa-bajnokságokon. A válogatott egyik meghatározó alakjaként hosszú éveken át alapembere volt az angol nemzeti csapatnak.

A visszavonulás bejelentésekor Walker érzelmes szavakkal búcsúzott:

Anglia képviselete mindig a pályafutásom legnagyobb megtiszteltetése volt. Minden alkalommal, amikor magamra húztam a válogatott mezét, az rengeteget jelentett nekem és a családomnak.”

A 35 éves futballista azt is hangsúlyozta, hogy hosszas mérlegelés után jutott erre a döntésre.

„Sokat gondolkodtam rajta, és úgy érzem, most jött el a megfelelő pillanat arra, hogy félreálljak, és lehetőséget adjak a következő generációnak.”

Walker a válogatottól való búcsú után sem szakadt el a futball világától: a múlt hónapban a brit sajtóban vállalt szerepet, ahol szakértőként és újságíróként osztja meg véleményét. Legutóbb külön kiemelte az angol szövetségi kapitány, Thomas Tuchel munkáját, méltatva azokat a változtatásokat, amelyeket az angol válogatottnál vezetett be.

Ami a magánéletet illeti, elmúlt évek nem volt könnyűek a pár számára: Kyle-nak 2023-ban született második gyermeke korábbi szeretőjétől, Lauryn Goodmantől, ami komoly próbatétel elé állította a sztárpár házasságát.

Annie Kilner és a focista korábban azt is bejelentette, hogy külön folytatják az életüket, de végül megoldották a problémáikat.