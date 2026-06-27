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A francia labdarúgó-válogatott magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott Norvégia ellen a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, de a találkozó után nem csak az eredményről beszéltek. A figyelem középpontjába ismét a csapatkapitány, Kylian Mbappé került, aki lecserélésekor egy szokatlan jelenettel hívta fel magára a figyelmet.

A franciák százszázalékos teljesítménnyel zárták a csoportkört, így a legjobb 32 között Svédország vár rájuk: Kylian Mbappé ugyan ezúttal nem talált a kapuba – továbbra is négy góllal áll a tornán –, de két gólpasszt kiosztott, és ismét kulcsszerepet játszott csapata sikerében.

Kylian Mbappé már a játékvezetőnek is parancsol
Kylian Mbappé már a játékvezetőnek is parancsol
Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit művelt megint a diktátor, Kylian Mbappé?

A mérkőzés 87. percében a szövetségi kapitány lecserélte a támadót, helyére Jean-Philippe Mateta érkezett. Ekkor következett az a jelenet, amely rövid idő alatt bejárta a közösségi médiát.

Az új FIFA-szabályok szerint a lecserélt játékosnak tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát, különben a csereként érkező futballista csak egy perc elteltével léphet játékba. Mbappé azonban nem sietett le a pályáról: odasétált az angol játékvezetőhöz, Michael Oliverhez, kezében a csapatkapitányi karszalaggal.

A támadó végül átadta a karszalagot a bírónak, majd Aurélien Tchouaméni felé mutatott, jelezve, hogy neki kell továbbadni azt. Miután ezt megtette, nyugodt tempóban lesétált a pályáról, miközben Mateta azonnal beállhatott.

Mbappé határozott fellépése korábban is témát szolgáltatott a szurkolóknak. A tornán már láthatták, amint egy esőszünet után a pályamunkásoknak mutatta, hol kell eltávolítani a vizet a gyepről, emellett az egyik edzésen is aktívan irányította társait.

A mostani jelenet után ismét ellepték a közösségi oldalakat a tréfás megjegyzések. Az egyik szurkoló így fogalmazott: 

Mbappé még a játékvezetőt is elküldi átadni a csapatkapitányi karszalagot… ezt a ‘diktátor’ becenevet soha nem fogja levakarni magáról.”

Egy másik hozzászóló pedig ennyit írt: 

„Diktátor. Most már Kylian Mbappé még a bíróknak is utasításokat ad.”

A „diktátor” elnevezés természetesen inkább ironikus, a drukkerek Mbappé rendkívül erős vezetői személyiségére és irányító szerepére utalnak vele.

A 41 éves Michael Oliver a Premier League egyik legismertebb játékvezetője, és ez volt a második mérkőzése a világbajnokságon. Korábban a Hollandia–Svédország (5–1) találkozót vezette, ugyanakkor az Ecuador–Elefántcsontpart csoportmérkőzésről kisebb sérülés miatt vissza kellett lépnie.

Mbappé újabb emlékezetes jelenete a foci-vb-n ismét megmutatta, hogy a francia világsztár nemcsak a játékával, hanem a pályán mutatott karizmatikus – sokak szerint túlságosan is határozott – fellépésével is folyamatosan beszédtémát szolgáltat.

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