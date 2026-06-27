A franciák százszázalékos teljesítménnyel zárták a csoportkört, így a legjobb 32 között Svédország vár rájuk: Kylian Mbappé ugyan ezúttal nem talált a kapuba – továbbra is négy góllal áll a tornán –, de két gólpasszt kiosztott, és ismét kulcsszerepet játszott csapata sikerében.

Kylian Mbappé már a játékvezetőnek is parancsol

Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit művelt megint a diktátor, Kylian Mbappé?

A mérkőzés 87. percében a szövetségi kapitány lecserélte a támadót, helyére Jean-Philippe Mateta érkezett. Ekkor következett az a jelenet, amely rövid idő alatt bejárta a közösségi médiát.

Az új FIFA-szabályok szerint a lecserélt játékosnak tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát, különben a csereként érkező futballista csak egy perc elteltével léphet játékba. Mbappé azonban nem sietett le a pályáról: odasétált az angol játékvezetőhöz, Michael Oliverhez, kezében a csapatkapitányi karszalaggal.

A támadó végül átadta a karszalagot a bírónak, majd Aurélien Tchouaméni felé mutatott, jelezve, hogy neki kell továbbadni azt. Miután ezt megtette, nyugodt tempóban lesétált a pályáról, miközben Mateta azonnal beállhatott.

Mbappé határozott fellépése korábban is témát szolgáltatott a szurkolóknak. A tornán már láthatták, amint egy esőszünet után a pályamunkásoknak mutatta, hol kell eltávolítani a vizet a gyepről, emellett az egyik edzésen is aktívan irányította társait.

A mostani jelenet után ismét ellepték a közösségi oldalakat a tréfás megjegyzések. Az egyik szurkoló így fogalmazott:

Mbappé még a játékvezetőt is elküldi átadni a csapatkapitányi karszalagot… ezt a ‘diktátor’ becenevet soha nem fogja levakarni magáról.”

Egy másik hozzászóló pedig ennyit írt:

„Diktátor. Most már Kylian Mbappé még a bíróknak is utasításokat ad.”

A „diktátor” elnevezés természetesen inkább ironikus, a drukkerek Mbappé rendkívül erős vezetői személyiségére és irányító szerepére utalnak vele.

A 41 éves Michael Oliver a Premier League egyik legismertebb játékvezetője, és ez volt a második mérkőzése a világbajnokságon. Korábban a Hollandia–Svédország (5–1) találkozót vezette, ugyanakkor az Ecuador–Elefántcsontpart csoportmérkőzésről kisebb sérülés miatt vissza kellett lépnie.