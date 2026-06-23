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Foci-vb 2026

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A francia labdarúgó-válogatott közel négy órás meccsen győzte le 3-0-ra Irakot a labdarúgó-világbajnokság I csoportjában. Kylian Mbappé újabb két gólt szerzett, a csoport másik mérkőzésén pedig a szintén dupázó Erling Haaland vezérletével Norvégia 3-2-re nyert Szenegál ellen.

A francia válogatott már a 14. percben vezetést szerzett a végig óriási kedvvel futballozó Kylian Mbappé révén. Didier Deschamps együttese hatalmas fölényben játszott, de a szünetig újabb gólt nem szerzett. A második félidőt nem kezdhették el a tervezett időben a csapatok, ugyanis egyre erősödött az eső és a villámlás is megérkezett, így következhetett a foci-vb első viharszünete.

Kylian Mbappét nem bírták tartani az irakiak
Kylian Mbappét nem bírták tartani az irakiak
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Kylian Mbappé tovább üldözi Lionel Messit

Kétórás kényszerpihenő után folytatódhatott a meccs – a vihar idején a szurkolóknak el kellett hagyniuk a lelátót –, ekkor váltak újra futballra alkalmassá az időjárási körülmények. A folytatásban egy óriási védelmi hiba után Mbappé újabb gólt szerzett, a 3-0-s végeredményt pedig az aranylabdás Ousmane Dembélé állította be.

  • A Real Madrid sztárja az újabb két góljával beérte az örökranglistán Miroslav Klosét, és már csak a 18 gólos Lionel Messi áll előtte. Mbappé már 16 világbajnoki találatnál jár, a francia klasszisnak ehhez mindössze 16 vb-meccs kellett.

A norvégok ötgólos meccsen nyertek Szenegál ellen, az északiak hőse ezúttal is a két gólt szerző Erling Haaland volt. 

A franciák és a norvégok is 6-6 ponttal állnak az I jelű négyesben, a két válogatott az utolsó fordulóban találkozik, rangadójuk a csoportelsőségről dönt majd.

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