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A spanyol válogatott szurkolói az utóbbi hetekben folyamatosan Lamine Yamal állapotáért aggódtak, most viszont végre megnyugodhatnak. Luis de la Fuente, a válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy Lamine Yamal felépülése a tervek szerint halad és minden bizonnyal bevethető lesz június 15-én, amikor spanyolok megkezdik szereplésüket a foci-vb-n.

Az Európa-bajnok spanyol válogatott csütörtök este a Riazor Stadionban játszik felkészülési mérkőzést Irak válogatottjával, amely szintén ott lesz a foci-vb-n. A találkozó előtt Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya megerősítette, hogy Lamine Yamal egyelőre nincs bevethető állapotban, ahogy Nico Williams és Víctor Muñoz sem.

Lamine Yamal of FC Barcelona is injured after scoring a goal during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and Celta de Vigo at Spotify Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain, on April 22, 2026. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Lamine Yamal áprilisban szenvedett combsérülést, miután belőtt egy 11-es a Celta Vigónak
Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

Lamine Yamal játékával nem fognak kockáztatni

De la Fuente hangsúlyozta, hogy mindkét játékos gondosan felépített rehabilitációs program szerint dolgoznak. Az óvatos megközelítés ellenére a spanyol szövetségi kapitány pozitív hírekkel szolgált a Barcelona sztárjátékosának állapotáról.

Ha minden továbbra is úgy alakul, ahogy eddig, akkor június 15-re készen állhat” 

mondta De la Fuente, utalva a spanyolok első mérkőzésére, amit a Zöld-foki-szigetek válogatottjával játszanak majd. 

De la Fuente ugyanakkor megjegyezte, hogy Lamine Yamal játékra való alkalmassága önmagában még nem jelenti azt, hogy játszani is fog a találkozón. 

Spain's forward #19 Lamine Yamal and Spain's head coach Luis de la Fuente celebrate with their medals after winning the UEFA Euro 2024 final football match between Spain and England at the Olympiastadion in Berlin on July 14, 2024. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Luis de la Fuente kulcsjátékosként számol Lamine Yamallal a világbajnokságon
Fotó: Odd Andersen/AFP

„Majd meglátjuk. Talán kap pár percet, hogy kicsit játékba lendüljön, és így segítsük őt abban, hogy visszanyerje a formáját a második mérkőzésre” – tette hozzá a szövetségi kapitány, aki azt is elmondta, hogy már eldöntötte, ki lesz a spanyol válogatott első számú kapusa a foci-vb-n, a nevét azonban nem volt hajlandó elárulni. 

Az Európa-bajnok spanyolok a június 11-én kezdődő foci-vb-n Zöld-foki-szigetekkel, Szaúd-Arábiával és Uruguayjal találkoznak.

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