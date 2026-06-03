Az Európa-bajnok spanyol válogatott csütörtök este a Riazor Stadionban játszik felkészülési mérkőzést Irak válogatottjával, amely szintén ott lesz a foci-vb-n. A találkozó előtt Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya megerősítette, hogy Lamine Yamal egyelőre nincs bevethető állapotban, ahogy Nico Williams és Víctor Muñoz sem.
Lamine Yamal játékával nem fognak kockáztatni
De la Fuente hangsúlyozta, hogy mindkét játékos gondosan felépített rehabilitációs program szerint dolgoznak. Az óvatos megközelítés ellenére a spanyol szövetségi kapitány pozitív hírekkel szolgált a Barcelona sztárjátékosának állapotáról.
Ha minden továbbra is úgy alakul, ahogy eddig, akkor június 15-re készen állhat”
– mondta De la Fuente, utalva a spanyolok első mérkőzésére, amit a Zöld-foki-szigetek válogatottjával játszanak majd.
De la Fuente ugyanakkor megjegyezte, hogy Lamine Yamal játékra való alkalmassága önmagában még nem jelenti azt, hogy játszani is fog a találkozón.
„Majd meglátjuk. Talán kap pár percet, hogy kicsit játékba lendüljön, és így segítsük őt abban, hogy visszanyerje a formáját a második mérkőzésre” – tette hozzá a szövetségi kapitány, aki azt is elmondta, hogy már eldöntötte, ki lesz a spanyol válogatott első számú kapusa a foci-vb-n, a nevét azonban nem volt hajlandó elárulni.
Az Európa-bajnok spanyolok a június 11-én kezdődő foci-vb-n Zöld-foki-szigetekkel, Szaúd-Arábiával és Uruguayjal találkoznak.
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