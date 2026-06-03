Az Európa-bajnok spanyol válogatott csütörtök este a Riazor Stadionban játszik felkészülési mérkőzést Irak válogatottjával, amely szintén ott lesz a foci-vb-n. A találkozó előtt Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya megerősítette, hogy Lamine Yamal egyelőre nincs bevethető állapotban, ahogy Nico Williams és Víctor Muñoz sem.

Lamine Yamal áprilisban szenvedett combsérülést, miután belőtt egy 11-es a Celta Vigónak

Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

Lamine Yamal játékával nem fognak kockáztatni

De la Fuente hangsúlyozta, hogy mindkét játékos gondosan felépített rehabilitációs program szerint dolgoznak. Az óvatos megközelítés ellenére a spanyol szövetségi kapitány pozitív hírekkel szolgált a Barcelona sztárjátékosának állapotáról.

Ha minden továbbra is úgy alakul, ahogy eddig, akkor június 15-re készen állhat”

– mondta De la Fuente, utalva a spanyolok első mérkőzésére, amit a Zöld-foki-szigetek válogatottjával játszanak majd.

De la Fuente ugyanakkor megjegyezte, hogy Lamine Yamal játékra való alkalmassága önmagában még nem jelenti azt, hogy játszani is fog a találkozón.

Luis de la Fuente kulcsjátékosként számol Lamine Yamallal a világbajnokságon

Fotó: Odd Andersen/AFP

„Majd meglátjuk. Talán kap pár percet, hogy kicsit játékba lendüljön, és így segítsük őt abban, hogy visszanyerje a formáját a második mérkőzésre” – tette hozzá a szövetségi kapitány, aki azt is elmondta, hogy már eldöntötte, ki lesz a spanyol válogatott első számú kapusa a foci-vb-n, a nevét azonban nem volt hajlandó elárulni.

Az Európa-bajnok spanyolok a június 11-én kezdődő foci-vb-n Zöld-foki-szigetekkel, Szaúd-Arábiával és Uruguayjal találkoznak.