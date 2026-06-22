A mindössze 18 éves támadó, Lamine Yamal a csoportkör második mérkőzésén is pályára lépett: az első fordulóban még csak csereként kapott lehetőséget Zöld-foki-szigetek ellen, most már kezdőként bizonyíthatott Szaúd-Arábia ellen.

Lamine Yamal 18 évesen belépett a halhatatlanok közé

Fotó: MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lamine Yamal hamarosan a világ legnagyobb sztárja lesz?

Akkor nem tudott segíteni a gól nélküli meccsen, ám a második találkozón gyorsan javított: már a tizedik percen belül megszerezte az első világbajnoki gólját.

A találatával – 18 évesen és 343 naposan – rögtön a nyolcadik helyre ugrott az örökrangsorban. A rekordlistán még Lionel Messi is mögötte szerepel ebben az összevetésben, aki 18 évesen és 357 naposan talált be először világbajnokságon.

Youngest Goalscorers in FIFA World Cup History ⚽🏆



1. 🇧🇷 Pele — 17 years, 239 days

2. 🇲🇽 Manuel Rosas — 18 years, 93 days

3. 🇪🇸 Gavi — 18 years, 110 days

4. 🇸🇳 Ibrahim Mbaye — 18 years, 143 days

5. 🇬🇧 Michael Owen — 18 years, 190 days

6. 🇷🇴 Nicolae Kovács — 18 years,… pic.twitter.com/eEwUhO6WCX — Data Of Statistics (@DataOfStats) June 21, 2026

A lista élmezőnyében elképesztő legendák vanna: a hatodik helyen például az angol ikon, Michael Owen található, aki 1998-ban, Románia ellen 18 évesen és 190 naposan szerzett gólt. A spanyol válogatotton belül is akad, aki Yamal előtt jár: Gavi a harmadik helyet foglalja el a listán, miután a 2022-es világbajnokságon Costa Rica ellen eredményes volt

A második helyen a mexikói Manuel Rosas áll, aki az 1930-as világbajnokságon, mindössze 18 évesen és 93 naposan volt eredményes Argentína ellen. A csúcsot azonban továbbra is a futball egyik legnagyobb legendája tartja: Pelé, aki 1958-ban, 17 évesen és 293 naposan talált be Wales ellen

– ezzel máig ő a foci-vb-k legfiatalabb gólszerzője.