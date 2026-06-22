A mindössze 18 éves támadó, Lamine Yamal a csoportkör második mérkőzésén is pályára lépett: az első fordulóban még csak csereként kapott lehetőséget Zöld-foki-szigetek ellen, most már kezdőként bizonyíthatott Szaúd-Arábia ellen.
Lamine Yamal hamarosan a világ legnagyobb sztárja lesz?
Akkor nem tudott segíteni a gól nélküli meccsen, ám a második találkozón gyorsan javított: már a tizedik percen belül megszerezte az első világbajnoki gólját.
A találatával – 18 évesen és 343 naposan – rögtön a nyolcadik helyre ugrott az örökrangsorban. A rekordlistán még Lionel Messi is mögötte szerepel ebben az összevetésben, aki 18 évesen és 357 naposan talált be először világbajnokságon.
A lista élmezőnyében elképesztő legendák vanna: a hatodik helyen például az angol ikon, Michael Owen található, aki 1998-ban, Románia ellen 18 évesen és 190 naposan szerzett gólt. A spanyol válogatotton belül is akad, aki Yamal előtt jár: Gavi a harmadik helyet foglalja el a listán, miután a 2022-es világbajnokságon Costa Rica ellen eredményes volt
A második helyen a mexikói Manuel Rosas áll, aki az 1930-as világbajnokságon, mindössze 18 évesen és 93 naposan volt eredményes Argentína ellen. A csúcsot azonban továbbra is a futball egyik legnagyobb legendája tartja: Pelé, aki 1958-ban, 17 évesen és 293 naposan talált be Wales ellen
– ezzel máig ő a foci-vb-k legfiatalabb gólszerzője.