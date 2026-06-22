Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lemondott Keir Starmer

Rendkívüli

Pusztító jégeső söpört végig az országon - Videó

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hihetetlen mit művel! Újabb fejezet íródott Lamine Yamal egyre látványosabb pályafutásában: a spanyol tehetség már a világbajnokságok történetének nyolcadik legfiatalabb gólszerzőjeként került be a rekordlistába, miután betalált a spanyol válogatott 4–0-s győzelme során Szaúd-Arábia ellen.

A mindössze 18 éves támadó, Lamine Yamal a csoportkör második mérkőzésén is pályára lépett: az első fordulóban még csak csereként kapott lehetőséget Zöld-foki-szigetek ellen, most már kezdőként bizonyíthatott Szaúd-Arábia ellen. 

Lamine Yamal 18 évesen belépett a halhatatlanok közé
Lamine Yamal 18 évesen belépett a halhatatlanok közé
Fotó: MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lamine Yamal hamarosan a világ legnagyobb sztárja lesz?

Akkor nem tudott segíteni a gól nélküli meccsen, ám a második találkozón gyorsan javított: már a tizedik percen belül megszerezte az első világbajnoki gólját.

A találatával – 18 évesen és 343 naposan – rögtön a nyolcadik helyre ugrott az örökrangsorban. A rekordlistán még Lionel Messi is mögötte szerepel ebben az összevetésben, aki 18 évesen és 357 naposan talált be először világbajnokságon.

A lista élmezőnyében elképesztő legendák vanna: a hatodik helyen például az angol ikon, Michael Owen található, aki 1998-ban, Románia ellen 18 évesen és 190 naposan szerzett gólt. A spanyol válogatotton belül is akad, aki Yamal előtt jár: Gavi a harmadik helyet foglalja el a listán, miután a 2022-es világbajnokságon Costa Rica ellen eredményes volt

A második helyen a mexikói Manuel Rosas áll, aki az 1930-as világbajnokságon, mindössze 18 évesen és 93 naposan volt eredményes Argentína ellen. A csúcsot azonban továbbra is a futball egyik legnagyobb legendája tartja: Pelé, aki 1958-ban, 17 évesen és 293 naposan talált be Wales ellen 

– ezzel máig ő a foci-vb-k legfiatalabb gólszerzője.

„Nem kötelező passzolni neki” – Cristiano Ronaldóról meglepően vallott a portugálok sztárja
Rémisztő jelenettel ért véget Mohamed Szalahék történelmi vb-meccse – fotó, videó
Megható jelenet a foci-vb-n: a kamerák újra és újra a síró édesanyát mutatták – videó
A vb új hősei: a futballvilág a Zöld-foki-szigetekről és Szalahékról beszél

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!