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A spanyol válogatott 18 éves sztárja egészen hétköznapi programmal hívta fel magára a figyelmet az Egyesült Államokban. A Barcelona sztárja, Lamine Yamal ugyanis egy georgiai Walmart áruházban vásárolgatott.

Lamine Yamal az Instagram-oldalán osztott meg néhány képet az amerikai tartózkodásáról, ezek között szerepelt egy kissé szokatlan fotó. A képen a Barcelona tinisztárja épp egy bevásárlókocsival távozott a népszerű amerikai áruházlánc, a Walmart egyik georgiai boltjából.

Lamine Yamal felépült, nincs akadálya, hogy pályára lépjen a spanyol válogatott első csoportmeccsén
Lamine Yamal felépült, nincs akadálya, hogy pályára lépjen a spanyol válogatott első csoportmeccsén
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Lamine Yamal felépült, első útja a Walmartba vezetett 

Természetesen a közösségi médiában is elkezdtek terjedni a rajongók által készített felvételek, hiszen nem mindennap fut össze az ember a futballvilág egyik legnagyobb tehetségével.

A kosár egyébként tele volt különböző nassolnivalókkal és mindennapi használati cikkekkel. A spanyol válogatott jelenleg a Tennessee állambeli Chattanooga városában készül a foci-vb-re, ezért a Yamal a közeli Fort Oglethorpe-ban ejtette útba az áruházat.

A 2024-es Európa-bajnokság legjobb fiatal játékosának megválasztott támadó az egyik legnagyobb esélyesnek tartott spanyol válogatott kulcsembere. A fiatal klasszis nemrég még combhajlítóizom-sérüléssel bajlódott, de csütörtökön már újra edzésbe állt és teljes értékű munkát végzett a csapattal.

A spanyol labdarúgó-válogatott június 15-én a Zöld-foki-szigetek ellen kezdik meg szereplésüket a világbajnokság H csoportjában, az atlantai Mercedes-Benz Stadionban, majd 21-én Szaúd-Arábia, 27-én pedig Uruguay ellen lép pályára.

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