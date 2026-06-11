Lamine Yamal az Instagram-oldalán osztott meg néhány képet az amerikai tartózkodásáról, ezek között szerepelt egy kissé szokatlan fotó. A képen a Barcelona tinisztárja épp egy bevásárlókocsival távozott a népszerű amerikai áruházlánc, a Walmart egyik georgiai boltjából.
Lamine Yamal felépült, első útja a Walmartba vezetett
Természetesen a közösségi médiában is elkezdtek terjedni a rajongók által készített felvételek, hiszen nem mindennap fut össze az ember a futballvilág egyik legnagyobb tehetségével.
A kosár egyébként tele volt különböző nassolnivalókkal és mindennapi használati cikkekkel. A spanyol válogatott jelenleg a Tennessee állambeli Chattanooga városában készül a foci-vb-re, ezért a Yamal a közeli Fort Oglethorpe-ban ejtette útba az áruházat.
A 2024-es Európa-bajnokság legjobb fiatal játékosának megválasztott támadó az egyik legnagyobb esélyesnek tartott spanyol válogatott kulcsembere. A fiatal klasszis nemrég még combhajlítóizom-sérüléssel bajlódott, de csütörtökön már újra edzésbe állt és teljes értékű munkát végzett a csapattal.
A spanyol labdarúgó-válogatott június 15-én a Zöld-foki-szigetek ellen kezdik meg szereplésüket a világbajnokság H csoportjában, az atlantai Mercedes-Benz Stadionban, majd 21-én Szaúd-Arábia, 27-én pedig Uruguay ellen lép pályára.
- Kapcsolódó cikkek: