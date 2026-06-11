Lamine Yamal az Instagram-oldalán osztott meg néhány képet az amerikai tartózkodásáról, ezek között szerepelt egy kissé szokatlan fotó. A képen a Barcelona tinisztárja épp egy bevásárlókocsival távozott a népszerű amerikai áruházlánc, a Walmart egyik georgiai boltjából.

Lamine Yamal felépült, nincs akadálya, hogy pályára lépjen a spanyol válogatott első csoportmeccsén

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Lamine Yamal felépült, első útja a Walmartba vezetett

Természetesen a közösségi médiában is elkezdtek terjedni a rajongók által készített felvételek, hiszen nem mindennap fut össze az ember a futballvilág egyik legnagyobb tehetségével.

Lamine Yamal & Walmart is a combo we never expected 😂



(via TT/poopyyyunderwear) pic.twitter.com/th0mDSQ4cv — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 11, 2026

A kosár egyébként tele volt különböző nassolnivalókkal és mindennapi használati cikkekkel. A spanyol válogatott jelenleg a Tennessee állambeli Chattanooga városában készül a foci-vb-re, ezért a Yamal a közeli Fort Oglethorpe-ban ejtette útba az áruházat.

A 2024-es Európa-bajnokság legjobb fiatal játékosának megválasztott támadó az egyik legnagyobb esélyesnek tartott spanyol válogatott kulcsembere. A fiatal klasszis nemrég még combhajlítóizom-sérüléssel bajlódott, de csütörtökön már újra edzésbe állt és teljes értékű munkát végzett a csapattal.

Lamine Yamal is training with his Spain team-mates for the first time since arriving in the US.



Luis de la Fuente says he expects the Barcelona attacker to be available for Spain's opener against Cape Verde after recovering from a hamstring injury. pic.twitter.com/pJnaIeAKbP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 11, 2026

A spanyol labdarúgó-válogatott június 15-én a Zöld-foki-szigetek ellen kezdik meg szereplésüket a világbajnokság H csoportjában, az atlantai Mercedes-Benz Stadionban, majd 21-én Szaúd-Arábia, 27-én pedig Uruguay ellen lép pályára.