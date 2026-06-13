Paraguay válogatottja 2010-ben negyeddöntőig jutott, utána viszont sorrendben három világbajnokságra nem jutott ki. A dél-amerikai együttes idén ismét vb-résztvevő, és az Egyesült Államok ellen kezdte meg szereplését. Tizenhat éve Larissa Riquelme volt az a szurkolónő, aki miatt sokaknak a paraguayi csapat lett a kedvencük, idén pedig mellette Marisol Olmedo is jó eséllyel pályázik erre.

A fotó, ami után Larissa Riquelme világhírűvé vált – a szintén paraguayi Marisol Olmedo is hasonló sorsra juthat

Fotó: NORBERTO DUARTE / AFP

Larissa Riquelme ott van az idei foci-vb-n

A 2010-es vb-n a paraguayi modell, Larissa Riquelme a mellei közé helyezett mobiltelefonnal vált népszerűvé, a vb után is rengeteget foglalkoztak vele világszerte. Azóta megváltozott az élete, idén pedig személyesen is ott van a világbajnokságon, méghozzá a médialelátón, ugyanis riporterként és kommentátorként kapott szerepet. A közösségi oldaláról egyértelművé vált, hogy már az Egyesült Államok elleni nyitányon is jelen volt.

Paraguay új szurkolónője, Marisol Olmedo

Riquelme ezúttal dolgozik, így érthetően jobban fel van öltözve, mint négy éve volt. Vele ellentétben viszont honfitársa, a szintén modellként is ismert Marisol Olmedo kevés ruhában drukkol. A kőművessegédből lett influenszer lelkes fociszurkolónak vallja magát, és a világbajnokságon mély dekoltázsával biztosítja Paraguayt a támogatásáról.

Olmedo az amerikaiak elleni mérkőzés közben a Los Angeles-i stadionból is közzétett egy videót magáról.

Paraguay végül az eredménynek nem örülhetett: 4-1-re kikapott az Egyesült Államoktól.