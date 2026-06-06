A Bayern München szélsője a pénteki, az Egyesült Államok elleni utolsó vb-felkészülési mérkőzés előtti edzésen sérült meg. Az orvosi vizsgálatok izomszakadást állapítottak meg nála, így a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságot kénytelen kihagyni. Lennart Karl azonnal kórházba került Chicagóban, ott kapta meg a lesújtó diagnózist.

Lennart Karl lemarad a vb-ről

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Lennart Karl helyére a Lipcse játékosa került be a keretbe

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már pénteki sajtótájékoztatóján utalt rá, hogy sérülés esetén pótlásra lesz szükség. Karl helyére az RB Leipzig 20 éves középpályása, Assan Ouedraogo került be a keretbe.

A sokoldalú támadó középpályás a széleken és középen is bevethető. Nagelsmann nagyra tartja Ouedraogót, aki sérülésekkel nehezített időszak után remek formában tért vissza a szezon hajrájára. Tavaly novemberben a Szlovákia elleni 6–0-s győzelem alkalmával mutatkozott be a válogatottban, és csereként rögtön gólt szerzett.

Karl a német válogatott egyik legnagyobb felfedezettjének számított, és komoly esélye volt arra, hogy a világbajnokság nyitómérkőzésén kezdőként kapjon lehetőséget. A jobbszélső posztért folyó versenyben az utóbbi időben Leroy Sanét és Jamie Lewelinget is megelőzte.

A súlyos sérülés után néhány órával maga Lennart Karl is üzent a szurkolóknak. A Bayern München támadója Instagram-oldalán érzelmes sorokban reagált a történtekre:

„Nem is tudom, hol kezdjem, de leírhatatlanul fáj, hogy ki kell hagynom életem legnagyobb tornáját. Mindent megtettem azért, hogy a világbajnokságra tökéletes állapotban legyek. Sajnos a sérülések gyakran a lehető legrosszabb pillanatban jönnek” – írta Karl, aki mindent erre a tornára tett fel, most azonban csak kívülről figyelheti társait.

„Maximális sikert kívánok a csapatnak, és természetesen minden percben támogatni fogom őket. Erősebben térek vissza, ezt megígérem. Köszönöm a rengeteg biztató üzenetet. Sok sikert!”