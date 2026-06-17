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Foci-vb 2026

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A címvédő argentin válogatott magabiztos győzelemmel rajtolt a foci-vb-n. Lionel Messi mesterhármast lőtt Algéria ellen, azonban a nyolcszoros aranylabdásra mégis népharag zúdult a találkozó után.

Hiába nyert simán Argentína 3-0-ra Algéria ellen a világbajnokságon, a találkozó után nemcsak Lionel Messi mesterhármasa, hanem egy vitatott jelenet is a figyelem középpontjába került.

Polish referee Szymon Marciniak lifts Algeria's defender #02 Aissa Mandi as he reacts in pain next to Argentina's forward #10 Lionel Messi during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Lionel Messit ki kellett volna állítani Algéria ellen?
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messinek piros lap járt volna?

Az első félidő derekán az argentin csapat legnagyobb sztárja Aissa Mandi vádlijára taposott, ez erről készült felvételek pedig futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon. A mozdulat veszélyesnek tűnt – bár nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy szándékos volt –, a játékvezető azonban nem adott lapot az esetért, és a videobíró sem avatkozott közbe.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki egyes szurkolók körében. Sokan azt állították, hogy egy kevésbé ismert játékos hasonló szabálytalanságért biztosan piros lapot kapott volna, míg mások szerint a játékvezető túl elnéző volt a nyolcszoros aranylabdás legendával szemben. A közösségi oldalakon sorra jelentek meg a dühös bejegyzések. 

Több drukker egyenesen azt írta, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb sztárját különleges bánásmódban részesítik, 

míg mások szerint teljesen helyes döntés született, mert a kontakt nem érte el a kiállítást érő szintet.

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 16: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's third and hat trick goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium on June 16, 2026 in Kansas City, Missouri. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi mesterhármassal kezdte a foci-vb-t
Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hatodik világbajnokságán szereplő Messi végül három gólt szerzett Algéria ellen, ezzel az örökranglista élén beérte a németek egykori csatárát, Miroslav Klosét – így holtversenyben a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett.

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