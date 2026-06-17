Hiába nyert simán Argentína 3-0-ra Algéria ellen a világbajnokságon, a találkozó után nemcsak Lionel Messi mesterhármasa, hanem egy vitatott jelenet is a figyelem középpontjába került.

Lionel Messit ki kellett volna állítani Algéria ellen?

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messinek piros lap járt volna?

Az első félidő derekán az argentin csapat legnagyobb sztárja Aissa Mandi vádlijára taposott, ez erről készült felvételek pedig futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon. A mozdulat veszélyesnek tűnt – bár nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy szándékos volt –, a játékvezető azonban nem adott lapot az esetért, és a videobíró sem avatkozott közbe.

¿Opiniones? ¿Era o no roja para Messi?



Los leo. 👀👇🏼 pic.twitter.com/IxNdF03ZEp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 17, 2026

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki egyes szurkolók körében. Sokan azt állították, hogy egy kevésbé ismert játékos hasonló szabálytalanságért biztosan piros lapot kapott volna, míg mások szerint a játékvezető túl elnéző volt a nyolcszoros aranylabdás legendával szemben. A közösségi oldalakon sorra jelentek meg a dühös bejegyzések.

Több drukker egyenesen azt írta, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb sztárját különleges bánásmódban részesítik,

míg mások szerint teljesen helyes döntés született, mert a kontakt nem érte el a kiállítást érő szintet.

Lionel Messi mesterhármassal kezdte a foci-vb-t

Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hatodik világbajnokságán szereplő Messi végül három gólt szerzett Algéria ellen, ezzel az örökranglista élén beérte a németek egykori csatárát, Miroslav Klosét – így holtversenyben a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett.