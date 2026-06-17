Hiába nyert simán Argentína 3-0-ra Algéria ellen a világbajnokságon, a találkozó után nemcsak Lionel Messi mesterhármasa, hanem egy vitatott jelenet is a figyelem középpontjába került.
Lionel Messinek piros lap járt volna?
Az első félidő derekán az argentin csapat legnagyobb sztárja Aissa Mandi vádlijára taposott, ez erről készült felvételek pedig futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon. A mozdulat veszélyesnek tűnt – bár nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy szándékos volt –, a játékvezető azonban nem adott lapot az esetért, és a videobíró sem avatkozott közbe.
A döntés hatalmas felháborodást váltott ki egyes szurkolók körében. Sokan azt állították, hogy egy kevésbé ismert játékos hasonló szabálytalanságért biztosan piros lapot kapott volna, míg mások szerint a játékvezető túl elnéző volt a nyolcszoros aranylabdás legendával szemben. A közösségi oldalakon sorra jelentek meg a dühös bejegyzések.
Több drukker egyenesen azt írta, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb sztárját különleges bánásmódban részesítik,
míg mások szerint teljesen helyes döntés született, mert a kontakt nem érte el a kiállítást érő szintet.
A hatodik világbajnokságán szereplő Messi végül három gólt szerzett Algéria ellen, ezzel az örökranglista élén beérte a németek egykori csatárát, Miroslav Klosét – így holtversenyben a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett.
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