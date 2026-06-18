Meghatódva figyelték a szurkolók, amint Lionel Messi könnyek között ünnepli első gólját az Algéria ellen 3-0-ra megnyert világbajnoki mérkőzésén. Sokan azt hitték, esetleg az újabb rekordjai váltották ki a heves érzelmeket, ám a nyolcszoros aranylabdás később elárulta: a könnyeinek semmi köze nem volt a futballhoz.

Lionel Messi zokogott az első gólja után

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Lionel Messi az édesapja miatt zokogott?

A meccsen mesterhármasig jutó Messi a találkozó után úgy fogalmazott, hogy „nehéz és bonyolult napokon” van túl, és hálás a csapattársainak, amiért mellette álltak ezekben az időkben.

A részletekbe nem ment bele, ám argentin sajtóértesülések szerint a háttérben édesapja, Jorge Messi romló egészségi állapota állhat.

Több forrás szerint Jorge már tavaly óta egészségügyi problémákkal küzd, az utóbbi hónapokban pedig állapota rosszabbodott, januárban kórházba is került. A család úgy döntött, hogy nem árul el bővebb részleteket, nem hozza nyilvánosságra a hivatalos diagnózist, és eddig is szigorúan magánügyként kezelte Jorge egészségügyi problémáját.

🚨🇦🇷 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lionel Messi's father is NOT in good health. He has a serious health problem and this week his condition has worsened a little more.



Messi is suffering from this personal issue and that's why he got emotional after his goal last night.



— @edufeiok pic.twitter.com/JKz9DYKVtx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026

Messi és édesapja kapcsolata mindig is különleges volt.

Jorge nem csupán Lionel édesapja, hanem pályafutása legfontosabb támogatója és menedzsere is. Ő volt az, aki gyerekkorában végigkísérte fia fejlődését, segített a Barcelonába vezető úton, és évtizedeken át intézte üzleti ügyeit. A családon belül Jorge számít Messi egyik legfontosabb támaszának, így érthető, hogy egészségi problémái mélyen érintik a világsztárt.

Mindezek fényében még nagyobb teljesítménynek számít, hogy Messi a lelki terhek ellenére három gólt szerzett a címvédő Argentína első meccsén. A könnyek tehát nem a rekordoknak vagy a dicsőségnek szóltak, hanem annak az embernek, aki egész életében ott állt mellette.