Meghatódva figyelték a szurkolók, amint Lionel Messi könnyek között ünnepli első gólját az Algéria ellen 3-0-ra megnyert világbajnoki mérkőzésén. Sokan azt hitték, esetleg az újabb rekordjai váltották ki a heves érzelmeket, ám a nyolcszoros aranylabdás később elárulta: a könnyeinek semmi köze nem volt a futballhoz.
Lionel Messi az édesapja miatt zokogott?
A meccsen mesterhármasig jutó Messi a találkozó után úgy fogalmazott, hogy „nehéz és bonyolult napokon” van túl, és hálás a csapattársainak, amiért mellette álltak ezekben az időkben.
A részletekbe nem ment bele, ám argentin sajtóértesülések szerint a háttérben édesapja, Jorge Messi romló egészségi állapota állhat.
Több forrás szerint Jorge már tavaly óta egészségügyi problémákkal küzd, az utóbbi hónapokban pedig állapota rosszabbodott, januárban kórházba is került. A család úgy döntött, hogy nem árul el bővebb részleteket, nem hozza nyilvánosságra a hivatalos diagnózist, és eddig is szigorúan magánügyként kezelte Jorge egészségügyi problémáját.
Messi és édesapja kapcsolata mindig is különleges volt.
Jorge nem csupán Lionel édesapja, hanem pályafutása legfontosabb támogatója és menedzsere is. Ő volt az, aki gyerekkorában végigkísérte fia fejlődését, segített a Barcelonába vezető úton, és évtizedeken át intézte üzleti ügyeit. A családon belül Jorge számít Messi egyik legfontosabb támaszának, így érthető, hogy egészségi problémái mélyen érintik a világsztárt.
Mindezek fényében még nagyobb teljesítménynek számít, hogy Messi a lelki terhek ellenére három gólt szerzett a címvédő Argentína első meccsén. A könnyek tehát nem a rekordoknak vagy a dicsőségnek szóltak, hanem annak az embernek, aki egész életében ott állt mellette.
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